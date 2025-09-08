No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
La Vuelta a España entra en su recta final entre protestas y tensión deportiva

La última semana decidirá el pulso entre Vingegaard y Almeida, en medio de las protestas propalestinas que han acompañado la carrera.

Redacción Deportes
09 de septiembre de 2025 - 12:39 a. m.
Manifestantes propalestinos protestan durante la decimoquinta etapa de la Vuelta ciclista a España que se disputa este domingo entre Vegadeo (Asturias) y Monforte de Lemos (Lugo) sobre un recorrido de 167,8 kilómetros.
Manifestantes propalestinos protestan durante la decimoquinta etapa de la Vuelta ciclista a España que se disputa este domingo entre Vegadeo (Asturias) y Monforte de Lemos (Lugo) sobre un recorrido de 167,8 kilómetros.
Foto: EFE - Eliseo Trigo

La Vuelta a España 2025 entra en su semana decisiva. Este martes, tras descansar las piernas en la segunda pausa de la ronda ibérica, el pelotón volverá a rodar con la etapa 16, un recorrido de 171,9 kilómetros entre Pola de Allande y Castro de Hermisillo que puede marcar un antes y un después en la clasificación general.

La jornada, catalogada como una de las más quebradas de toda la carrera, presenta un encadenado de puertos exigentes: el Alto de San Antón (3ª categoría), el durísimo Alto del Cebolal (1ª), y ya...

Por Redacción Deportes

