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La Vuelta a España sin Pogacar: el imperio imposible del ciclista perfecto

Una violenta caída sacó al favorito de la carrera en España. Después del día de descanso, comenzará una nueva competencia.

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Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
30 de agosto de 2026 - 11:10 p. m.
Una violenta caída sacó al favorito de la carrera en España. Después del día de descanso, comenzará una nueva competencia.
Una violenta caída sacó al favorito de la carrera en España. Después del día de descanso, comenzará una nueva competencia.
Foto: AFP - ED JONES

Tadej Pogacar provoca una fascinación extraña: la que producen aquellos deportistas cuya superioridad empieza a parecer injusta. La forma arrasadora en la que suele desprenderse del resto despierta admiración en muchos y fastidio en otros. Su diferencia es abismal. Y mientras unos contemplan al que podría terminar siendo el mejor ciclista de todos los tiempos, otros sospechan del prodigio, inevitablemente, porque pocas disciplinas alimentan tanto a los “conspiranoicos” como el ciclismo, un deporte marcado por los fantasmas de su propia...

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

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