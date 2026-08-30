La Vuelta a España sin Pogacar: el imperio imposible del ciclista perfecto

Una violenta caída sacó al favorito de la carrera en España. Después del día de descanso, comenzará una nueva competencia. Foto: AFP - ED JONES

Tadej Pogacar provoca una fascinación extraña: la que producen aquellos deportistas cuya superioridad empieza a parecer injusta. La forma arrasadora en la que suele desprenderse del resto despierta admiración en muchos y fastidio en otros. Su diferencia es abismal. Y mientras unos contemplan al que podría terminar siendo el mejor ciclista de todos los tiempos, otros sospechan del prodigio, inevitablemente, porque pocas disciplinas alimentan tanto a los “conspiranoicos” como el ciclismo, un deporte marcado por los fantasmas de su propia...