Lorena Colmenares: pionera y reina en Colombia

Pereira, pero hace 14 años. Ciclismo y Nacionales también, pero de pista. Los resplandores previos se los llevó la medallista olímpica María Luisa Calle, pero se los quitó una chica prejuvenil de 16 años. Lorena Colmenares se adjudicó seis medallas de oro, el doble que las de Calle. También batió cuatro marcas nacionales. Un nuevo talento que iba a marcar a nuestro ciclismo.

Pereira y Nacionales, otra vez. Pero esta vez fue la reina de la ruta: Lorena Colmenares se impuso ante Paula Patiño (Movistar Team) y Diana Peñuela (Team Tibco), las dos colombianas que brillan en las carreteras del exterior.

Colmenares es la ciclista del momento en el país. La semana pasada, en la Vuelta a Guatemala —irónicamente la carrera que le dio inicio al calendario de nuestro país ante la falta de carreras de aquí—, donde la mitad de ciclistas eran colombianas, el dominio de Lorena Colmenares y su equipo Colombia Tierra de Atletas fue abrumador. La pedalista boyacense ganó dos etapas y se quedó con el título. Un estreno memorable en su nuevo equipo al recordar el gaseoso año pasado, cuando, salpicada por los golpes económicos de la pandemia, su puesto en el equipo Boyacá es para Vivirla quedó suspendido en el aire y la incertidumbre.

Las medallas en pista no le caben en la casa, las de ruta tampoco. Y aunque acaba de cumplir 30 años, sigue con el sueño latente de llegar al ciclismo europeo.

“Pienso que nosotras fuimos las pioneras de las niñas que vienen en camino y que están en Europa. Nosotras no tuvimos la oportunidad, pero queremos que el ciclismo femenino crezca. Es bonito cuando haces las cosas con el corazón. A mí se me han dado los resultados, se me han dado las cosas, uno piensa retirarse por lo grande, aunque no pienso en el retiro todavía. Hay que seguir”, dijo en una entrevista con la Federación Colombiana de Ciclismo.

El título en Guatemala pudo ser una carta de presentación para seducir al ciclismo europeo. “Hace dos años no estuve en esa Vuelta, no pude estar en Guatemala, que es una vitrina para nosotras; mi equipo no tenía presupuesto y tampoco nos prestan para otro equipo. No es falta de ganas, sino de oportunidades, porque sí he querido hacer parte de un equipo en Europa, ir a correr el Giro Rosa, pero no ser una más; mi reto era estar allá y vencerme a mí misma”, agregó.

Aprovechando su experiencia como velocista en el ciclismo de pista, es una mujer con una gran punta de velocidad que también sube muy bien en la montaña. Es una de las pedalistas más completas del pelotón. El año pasado fue segunda en la Vuelta a Colombia (ganó dos etapas) y en el Tour Femenino (ganó una fracción).

Es una de las referentes y pioneras de la explosión de un ciclismo femenino sin muchas oportunidades, pero que tiene el nivel para brillar en las carreras más importantes de Europa. El Colnago, otro de los equipos referentes, sigue con su anhelo de convertirse en el primer equipo femenino colombiano en llegar al World Tour. El camino sigue, pero será largo. Y la idea de que las mujeres pueden lograr resultados más rápidos que los hombres en las carreras más importantes del mundo parece una certeza.

Una de las ciclistas más talentosas de nuestro país que ya tiene una relación de más de cuatro años con uno de los jóvenes con mayor proyección en Europa: Miguel Flórez, gregario de Nairo Quintana en el Arkea. Un escalador puro con dotes prometedores que ahora podrá darse el lujo de entrenar con la colombiana que llevará la tricolor en su pecho. Y quién sabe, algún día en Europa.

En la prueba de ruta sub-23 femenina la ganadora fue otra de las grandes: Lina Marcela Hernández. La también pedalista del Colombia Tierra de Atletas, que el viernes había ganado la contrarreloj, se impuso y se ratificó como la mejor ciclista de su categoría y del país. El año pasado también ganó la contrarreloj y la prueba de ruta sub-23. Además ganó el Tour Femenino triunfando en dos etapas y fue tercera en la Vuelta a Colombia, en la que ganó una. Es hermana de Brayan Hernández, uno de los ciclistas renombrados del pelotón nacional, que también milita en el Colombia Tierra de Atletas. La ganadora de la contrarreloj élite en damas fue Sérika Gulumá.

En el lado de los hombres, el más rápido de la crono sub-23 fue Víctor Ocampo (Colnago), quien venía de ganar la contrarreloj de la pasada Vuelta de la Juventud. Y en la élite se cumplió el pronóstico: Walter Vargas (Team Medellín) ganó la prueba por encima de hombres del World Tour como Diego Camargo (EF) y Camilo Ardila (Emirates), segundo y tercero, respectivamente.

Es decir, tres de los cuatro campeones son de El Carmen de Viboral: Hernández, Vargas y Ocampo. El municipio antioqueño, la nueva gran factoría de talentos del ciclismo colombiano, es un lugar del que están saliendo grandes representantes del ciclismo, con el apoyo del entrenador David Vargas.

Este sábado se correrá la prueba de ruta sub-23 y el domingo se cerrarán los campeonatos nacionales con la prueba élite, un trazado de 231 kilómetros con 13 vueltas a un circuito que empieza en Pereira y pasa por los municipios de Cerrito y Obando. La competencia, programada para febrero y suspendida por la situación sanitaria del país, no podrá contar con la gran mayoría de ciclistas colombianos que militan en el World Tour, quienes ya están enfocados en sus carreras europeas. Solo correrán cuatro jóvenes: Camilo Ardila (UAE), Juan Sebastián Molano (UAE), Diego Camargo (EF) y Santiago Buitrago (Bahrain), por lo que hay oportunidades de que el tricolor colombiano se quede en el pecho de un corredor que compite en nuestro país.