Los ciclistas colombianos no tuvieron un buen día en el Alpe d’ Huez

Redacción deportes

Primero fue Rigoberto Urán el que dijo “no más”. O por lo menos su equipo, que ante las heridas del antioqueño, y su imposibilidad de ir a tope, como es necesario en el Tour de Francia, prefirió que su líder pusiera pie en tierra antes de subirse a la bicicleta para comenzar la jornada de ayer. El antioqueño, tocado luego de irse al suelo en la novena etapa, no tomó la partida, terminando así el sueño de emular lo hecho en 2017 cuando fue segundo en la clasificación general, por detrás de Chris Froome. Después fue Fernando Gaviria, el primer líder que tuvo la prueba y uno de los mejores embaladores del mundo. Apenas apareció la montaña, sus piernas, infalibles en el plano, no resistieron y a falta de 60 kilómetros para la meta se retiró. El ganador de dos etapas (la primera y la cuarta), no aguantó la rudeza de un trayecto minado y complicado para los que no tiene un cambio de más a la hora de afrontar la empinada carretera.

Tercero fue Nairo Quintana, el hombre clave de Movistar y el que se ha visto mermado por el ritmo de los demás, por la intensidad con la que el poderoso Sky lleva al pelotón a su antojo, como quiere, atacando la moral de los demás. El boyacense, que estuvo en el grupo de favoritos en pleno ascenso al mítico Alpe d’ Huez, intentó salir en un par de ocasiones, pero sus pedalazos no fueron tan fuertes y fue casado sin problemas por su compatriota Egan Bernal, por Geraint Thomas y Froome, y por el español Mikel Landa que, de manera inteligente, no secundó a su compañero de filas en arremetidas afanadas (faltaban seis kilómetros de ascenso) y se li mitó a estar a la rueda de Vincenzo Nibali y del siempre batallador Romain Bardet.

La fuerza de Quintana se diluyó y cuando el Sky puso otra marcha, no tuvo más remedio que regularse y seguir a un paso seguro para no perder más tiempo. Bernal, el gregario más fuerte de todos, hasta el momento, tuvo un día destacado. Y no por brillar él mismo, sino por llevar a los demás como la locomotora que arrastra los vagones. El juvenil, de 21 años, pedaleó con tanta vehemencia que en la tercera curva del mítico ascenso, ya tenía el lote fragmentado, a unos respirando por la boca, a otros apretando los dientes. Gran labor para el bogotano criado en Zipaquirá que, como buen gregario, se abrió cuando agotó su tanque para dejar adelante a Froome y a Thomas, vestido de amarillo, pero siempre pendiente del actual campeón.

De ahí en adelante, sin colombianos en la parte delantera, todo fue un juego de estrategias, de unos mirando las caras de los otros, de los otros camuflando el sufrimiento para despistar, y así sucesivamente. También con arremetidas de Bardet y su incansable espíritu y con las respuestas de Froome y su pedalear poco ortodoxo, pero efectivo. Incluso Landa, el que lució más débil por pasajes, también intentó irse en solitario hasta la llegada, pero le fue imposible con tanto marcaje. Ya, al final, con las vallas a ambos lados de la carretera, avisando que la meta estaba cerca, Thomas, el hombre de amarillo, el que no tiró ni un segundo, atacó y se quedó con la victoria por delante de Tom Dumoulin y Bardet, segundo y tercero, respectivamente.

Cuarto arribó Froome y quinto, Landa, dejando a Primoz Roglic en la sexta casilla y a Nibali, quien metros atrás se cayó, en el séptimo lugar. El italiano, quien sufrió una caída por culpa de una moto, se fracturó una vértebra y tuvo que retirarse tras su vehemencia para terminar el día. Quintana entró en la novena casilla, perdiendo 47 segundos con el vencedor, mientras que Egan lo hizo en el puesto 11, a un minuto y 41 segundos.

Así las cosas, Quintana es octavo en la general, a 4:13 de Thomas, mientras que Bernal escaló ocho puestos y ahora es 18. Apenas va la mitad del Tour y ya solo quedan 148 de los 176 pedalistas que comenzaron el pasado 7 de julio. La montaña vuelve el domingo y Nairo tendrá una nueva oportunidad para recuperar terreno, si su estado físico se lo permite.