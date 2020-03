Los ciclistas colombianos que viven la cuarentena lejos de casa

Redacción deportes con información de FCC

Debido a la pandemia del coronavirus, varios ciclistas colombianos han quedado en el exílio por diferentes circunstancias. Varios han logrado entrar al país para permanecer en sus hogares y con sus seres queridos en esta época de mucho cuidado para la comunidad deportiva y para la sociedad en general. Sin embargo, hay otros que han tenido que encontrar la forma de pasar la cuarentena lejos de sus seres queridos.

Un claro ejemplo de esto es el equipo femenino Colnago CM. las ciclistas se encuentran asiladas en Bellraguard, una pequeña provincia situada en Valencia, España. Katherine Montoya, Daniela Atehortúa, Daniela Giraldo, Carolina Upegüi, Erika Botero, Laura Toconas y la campeona nacional Catalina Gómez, se refugian en la camaradería, su espontaneidad y alegría. Cada una saca lo mejor de si para salir adelante en este panorama desolador. Muchas se ven activas en redes sociales, muestran el día a día de sus actividades y exhiben el entusiasmo de la pequeña familia que han conformado, aún con la incertidumbre de frenar el proceso que habían planificado para sobresalir en Europa.

“Da un poco de nostalgia saber que esto nunca había sucedido, de llegar un equipo con todas colombianas a correr, estar acá, adaptarnos. Y ahora estar encerradas, sin carreras, sin entrenar, sin poder hacer nada, y corriendo el riesgo de devolvernos sin poder cumplir el objetivo que habíamos venido a hacer. Eso da mucha tristeza. Pero afortunadamente estamos bien de salud, no nos falta nada, y nos damos apoyo moral entre todas”, cuenta Katherine, ganadora de los Juegos Nacionales de ruta Cartagena 2019.

Varios de los nuestros aún están en Italia, el país más afectado por el COVID-19 con más de 2500 personas fallecidas y miles más infectadas. El aislamiento de varios talentos cafeteros tiene matices distintos: distancia entre regiones, restricciones de gran magnitud, soledad, temor e incrementos de contagios y muertes que impiden llevar, por lo menos, una cotidianidad más sosegada en medio de la crisis generalizada.

Cristian Carmona, del equipo Calzaturieri Montegranaro, calma su soledad con trabajos en simulador y fortalecimiento físico. Ha cumplido más de una semana aislado en su apartamento con la seriedad del caso, sin evadir las indicaciones y buscando a través del deporte y el aprendizaje la manera de estar listo para el futuro. Vive en Montegranaro, Marca, región de prolífica afición ciclista. “Siempre busco algo qué hacer para no perder la cabeza porque la situación es difícil. Estar solo y en cuarentena es más complicado”, relata Cristian, talento forjado en la cantera del Orgullo Paisa, un pasista que supo ser subcampeón nacional sub-23 en la temporada 2017.

“Por ahora sigo en la casa preparándome y tratando de mantener la forma con simulador. También hago fortalecimiento para llevar el día a día. Como todos saben, esto va hasta el 3 de abril por el momento y no se puede bajar la guardia. Ya si posponen de nuevo seguiremos trabajando de acuerdo a lo que vayan informando en Italia. También aprovecho para reforzar mi italiano”, dice el antioqueño, quien ya completa su segundo año en el equipo italiano.

En Emilia Romagna, uno de los epicentros habituales de las grandes competencias ciclísticas de Italia, se encuentra Miguel Ángel Hoyos, reciente contratación del equipo Beltrami gestionado por el reconocido Pippo Pozzato. Miguel, formado en la cantera de las selecciones Antioquia y en el Avinal GW El Carmen de Viboral, vive solo en un apartamento en la pequeña localidad de Porticello.

Allí, alternando sesiones de rodillo, conversaciones con su familia y amigos, asume la situación madurez y positivismo, con mirada reflexiva y con el apoyo incondicional del staff de su equipo. “Están muy pendientes de mí, hace casi un mes que llegué acá y aunque aún no hay carreras, todo esto me ha servido para crecer, para leer, aprender el idioma y ver que de estas situaciones también salen cosas muy positivas para la vida”, dice Hoyos, actual campeón panamericano juvenil e integrante de la selección Colombia en el Mundial de Yorkshire (Inglaterra).

En Bérgamo, la ciudad más azotada por el virus en el norte italiano, reside su amigo Nicolás Gómez, promisorio sprinter con el que creció ganando en representación de la selección de Antioquia en eventos de pista y ruta. Nicolás, talento que completa su segunda temporada en la prestigiosa cantera del Team Colpack, afronta la contingencia “aislado, encerrado, entrenando en los rodillos y buscando otro tipo de actividades como estudiar. No tuve el modo de regresar a Colombia, en el equipo estuvieron buscando pero no fue posible”, cuenta Gómez.

“Estoy en la casa del equipo acompañado por los directores que son muy atentos. Hay una señora que viene todos los días a limpiar la casa y a cocinar, entonces no estoy tan solo. Una situación de este tamaño no sucede tan seguido, pero sirve para aprender. Al principio mi familia estaba un poco asustada pero les dije que no tenían nada que temer. Ellos saben con quién estoy. También les dije que estuvieran en la casa”, afirma.

Otro Nicolás, Sáenz, escalador que este año firmó con el EFAPEL de Portugal, tomó rumbo a Europa después de estrenarse con los portugueses en el Tour Colombia 2.1. El bogotano, ex ciclista del Lizarte, reside en Durango, una localidad española cercana a Bilbao donde ha tenido que clausurar sus salidas habituales por las restricciones de las autoridades ibéricas.

“Estoy encerrado en la casa haciendo rodillos y un poco de core. No se puede salir si no es con autorización para trabajar, hacer mercado o ir a una droguería. La policía anda haciendo la rutina por el pueblo y si te ven por ahí caminando te devuelven para la casa, y ya están empezando a poner multas si te ven por ahí sin ninguna razón”, relata el bogotano.

Su coterránea, Jennyfer Puentes, quien también representa al EFAPEL en la categoría femenina, se encuentra en Coimbra, una de las ciudades de mayor expansión de Portugal, donde la gente paulatinamente ha empezado a resguardarse ante la ola de contagios que ya ha cobrado la vida de dos personas. “En Coimbra desde hace una semana todo está cerrado, las personas no salen a la calle y han aumentado los casos”, dice la bogotana que supo ser subcampeona de una Vuelta Nacional del Futuro en 2015. «Hay 642 casos de coronavirus, esto no es un juego», recalca.

Yenifer Ducuara, corredora que se vinculó a la formación del VIB NATURAL GREATNESS de España, cumple cuatro días de los 15 establecidos para la cuarentena. Y desde su residencia, con asesoría del equipo, evaluó la posibilidad de regresar al país una vez se cumpliera el tiempo.

“Aquí la situación es muy delicada, ha habido muchos contagios y muchas muertes y a uno le da susto. La única opción es quedarse en casa acatando las normas y las leyes que aquí se dan. Son 15 días, pero no se sabe realmente si se puede prolongar por más tiempo”, cuenta la ciclista que tuvo participación en la Vuelta a la Comunidad Valenciana el pasado mes de febrero.

“Vamos a ver si hay la posibilidad de volver a Colombia, pero ha sido complicado por la situación. Hay muchos sentimientos encontrados pensando en la familia, pero pienso cada uno debemos poner de nuestra parte para que todo se acabe pronto y no olvidarnos de Dios”, afirma la huilense.

Nuestros embajadores cumplen con responsabilidad con lo establecido demostrando compromiso no solo con su país sino con el mundo. Todos saben que la situación en el mundo es compleja y cada día aumentan los casos. Nadie está exento, pero con madurez y criterio por parte de todos, todo estará bien.