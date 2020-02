Los números de Nairo Quintana para su récord en el Mont Ventoux

Thomas Blanco

El mejor comienzo que podía tener Nairo Quintana en su nuevo equipo, el Arkea-Samsic. El colombiano ganó la etapa reina del Tour de la Provence, que terminó en la subida del Mont Ventoux. Atacó a 7,2 kilómetros de la meta, como en los viejos tiempos, sin mirar atrás, y lo trepó más rápido que Marco Pantani, Miguel Induráin, Lance Armstrong, Chris Froome y Alberto Contador, por nombrar algunos. Lo que le significó el título de la ronda francesa.

El de Quintana se convirtió en el ascenso más rápido en la historia del Mont Ventoux, en un tiempo de 28:05, 15 segundos más rápido que el italiano Pantani, quien tenía el récord (28:20), hecho en la etapa 15 del Tour de Francia de 1994. Movió una relación de 6,8 vatios por kilogramo a lo largo de su ataque.

El del boyacense es el único tiempo, de los 16 mejores registrados, que no se hizo en una jornada del Tour de Francia.

Ahora bien, todo eso teniendo en cuenta la subida al Ventoux con final en el Chalet Reynard, en otras palabras, en la mitad del ascenso. El récord de la trepada completa la tiene Iban Mayo con un tiempo de 55 minutos y 21 segundos luego de vencer a Lance Armstrong en una cronoescalada en la Critérium du Dauphine.

Y su principal alíado en la etapa fue Winner Anacona, quien se entregó a muerte trabajando por Nairo, quien le retribuyó la confianza. Esa sensación de volverse a sentir capo.

"No, no, no ha perdido la explosión. Una de sus muchas virtudes es que es un peleador nato, un inconformista por naturaleza. Un luchador y ambicioso, eso no ha cambiado. Solo que cuando no acompañan los resultados se pierde la confianza. Era bueno para su cabeza un aire fresco y liberarse. Era bueno para él, también para nosotros sin olvidar y ser agradecidos por todo lo que hizo", las palabras de Eusebio Unzué, director del Movistar, a este diario.

Esta fue la victoria 45 para Nairo Quintana en su carrera. Sus triunfos están repartidos en 27 etapas, 16 clasificaciones generales, una carrera de un día y un campeonato nacional.

Una competencia en la que sus acciones botaron una elocuente declaratoria: "Acá estoy y acá me quedo".