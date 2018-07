Los pirineos, la última oportunidad del Movistar en el Tour

AFP

El martes comienzan las etapas en los Pirineos y Movistar sabe que será su última oportunidad para intentar que Mikel Landa y Nairo Quintana puedan ganar el Tour o meterse en el podio en París. Landa ocupa la sexta posición en la clasificación general, a 3:42 del líder galés Geraint Thomas (Sky), mientras que Quintana es octavo, a 4:23.

"En Pirineos tenemos nuestro último cartucho", reconoció este domingo el director deportivo del equipo, José Luis Arrieta. El responsable de Movistar piensa que pese al dominio del Sky, con Thomas y Chris Froome en los dos primeros puestos, las cosas pueden cambiar en la última semana de montaña. "Si pensamos que va a seguir el mismo guión, está claro que nos podemos ir ya a París. Si estamos aquí es porque pensamos que las cosas pueden cambiar y cada día lo probamos", explicó Arrieta.

"Casi podemos decir que hemos salido perjudicados cada vez que hemos probado (atacar). Habrá que pensar que esto puede cambiar y por qué no en Pirineos", añadió Arrieta, quien cree que Movistar ha tenido su propia estrategia y rechaza que estuviera siempre a rueda del Sky. "No he visto que hayamos estado siempre a rueda. Cada vez tratamos de hacer una estrategia y que esta sea acorde con los objetivos que tenemos. Este año tal vez al estar más limitado el número de gente para trabajar (el Tour redujo de nueve a ocho el número de ciclistas por equipo), tienes que hacer las cosas de distinta manera", señaló.

En la recuperación de Movistar en Pirineos la última semana, Arrieta cree que Nairo puede aportar mucho. "A ver si está a su nivel, que por el momento le ha faltado un poquito", explicó. Una buena señal para el colombiano llegó en la etapa del sábado, con llegada de Mende, tras una ascensión de tres kilómetros, con una pendiente del 10,2 por ciento, en la que Quintana entró en el grupo de favoritos, a solo 10 segundos de Thomas y Froome.

"Era un puerto explosivo y que Nairo estuviera ahí es un buen síntoma. Esperemos que en Pirineos esté en sus mejores condiciones. Que pueda rendir todo lo que tiene dentro. Estos días estaba a falta de un poco", afirmó. El director deportivo del Movistar rechaza que sus ciclistas hayan tenido días malos en los Alpes. "Esperemos que tengamos entonces un día mediano. Si tenemos tres corredores entre los once primeros (con Alejandro Valverde en el undécimo puesto) con días malos, esperemos tener días regulares, lo que querrá decir que estamos cerca de los de adelante", afirmó.

Uno de los aspectos a tener en cuenta en los ciclistas es el aspecto psicológico para afrontar la última semana. "El corredor es siempre una persona positiva ya que para afrontar una carrera de tres semanas siempre piensa que lo que ha pasado ya es pasado y que después vendrá un día diferente. Ellos son positivos y el director tiene que transmitirles eso también y parar a veces la euforia", concluyó.

Por su parte, Alejandro Valverde, undécimo en la clasificación general, a 9:36 de Thomas, piensa que sus compañeros Landa y Quintana todavía pueden aspirar a uno de los primeros puestos. "Estamos luchando por intentar meternos en el podio con Mikel y Nairo. Yo estoy jugando un poco la estrategia mía, marchándome a menudo para adelante", afirmó el murciano.

"Hasta ahora no ha salido, pero vienen los Pirineos y la general puede dar una vuelta muy importante. Lo bueno es que estamos bien y con ganas", indicó Valverde, quien es optimista respecto a Landa pese a sus dolores en la espalda tras una caída en la etapa del pavés el domingo pasado en la etapa con final en Roubaix. "Tiene dolor de espalda, pero va pasando los días y recuperando bien y eso es importante", dijo. "Es importante tener la máxima tranquilidad. Queda mucho Tour todavía y se va a hacer lo que se pueda", finalizó.