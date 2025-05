Luciana Osorio, la perla que deslumbró en Punta del Este

Luciana Osorio se coronó bicampeona panamericana de ciclismo en ruta en Uruguay Foto: @santiagosportsphotographer

Días después de haber logrado la doble medalla de oro en el Panamericano de Ciclismo de Ruta, como lo hizo también en Brasil en 2024, Luciana Osorio sigue pensando lo mismo: no fue un triunfo individual. “Yo me paré ahí y me dieron la medalla, pero el trabajo es de todo un equipo que hay detrás. Desde los entrenadores hasta mis compañeras, que fueron las que se rompieron el lomo para que yo pudiera llegar a la meta y llevarme el oro”, explica.

El doble triunfo fue en la contrarreloj, en la que hizo un tiempo de 18 minutos y 50 segundos en 13...