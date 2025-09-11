Madrid se acerca: así se juegan las últimas cartas en la Vuelta a España 2025

El portugués João Almeida (UAE), seguido por el danés Jonas Vingegaard (Team Visma-Lease a Bike), líder de la clasificación general. Foto: AFP - MIGUEL RIOPA

La Vuelta a España entró en su recta definitiva. Apenas tres jornadas separan al pelotón de Madrid y de la consagración de los nuevos dueños de las camisetas que han marcado el pulso de la carrera. Todavía quedan 439,1 kilómetros por delante en la última grande de la temporada.

Este viernes, en la ruta a Guijuelo, el terreno promete dar un respiro relativo a los líderes, aunque no tanto a los velocistas que todavía sueñan con levantar los brazos. Los cambios drásticos en la clasificación general se harán esperar por lo menos 24 horas más.

El...