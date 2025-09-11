No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Deportes
Ciclismo
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Madrid se acerca: así se juegan las últimas cartas en la Vuelta a España 2025

Jonas Vingegaard y João Almeida, rivales en la pelea por la camiseta roja, guardarán fuerzas este viernes antes de la batalla decisiva en la Bola del Mundo.

Daniel Bello
Daniel Bello
11 de septiembre de 2025 - 08:06 p. m.
El portugués João Almeida (UAE), seguido por el danés Jonas Vingegaard (Team Visma-Lease a Bike), líder de la clasificación general.
El portugués João Almeida (UAE), seguido por el danés Jonas Vingegaard (Team Visma-Lease a Bike), líder de la clasificación general.
Foto: AFP - MIGUEL RIOPA

La Vuelta a España entró en su recta definitiva. Apenas tres jornadas separan al pelotón de Madrid y de la consagración de los nuevos dueños de las camisetas que han marcado el pulso de la carrera. Todavía quedan 439,1 kilómetros por delante en la última grande de la temporada.

Este viernes, en la ruta a Guijuelo, el terreno promete dar un respiro relativo a los líderes, aunque no tanto a los velocistas que todavía sueñan con levantar los brazos. Los cambios drásticos en la clasificación general se harán esperar por lo menos 24 horas más.

Vínculos relacionados

Así será la etapa 19 de la Vuelta a España 2025: hora, recorrido y dónde ver
Hamburgo, el nuevo rival de Luis Díaz y su Bayern Múnich en la Bundesliga
Sector del deporte convoca a nueva marcha para protestar por su presupuesto

El...

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

Temas recomendados:

Jonas Vingegaard

Joao Almeida

Giulio Pellizzari

Vuelta a España

La Vuelta

UAE Team Emirates

Mads Pedersen

Visma Lease a Bike

Jay Vine

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar