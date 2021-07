Mariana Pajón habló de las amenazas en su contra y de Vincent Pelluard

Unos pocos centímetros separaron a Mariana Pajón de su tercer oro consecutivo en los Juegos Olímpicos.

A pesar de llegar segunda en la final del BMX, la reina de la disciplina hizo historia y se convirtió en la primera colombiana en conseguir tres preseas olímpicas, después de las dos de oro que se llevó en Londres 2012 y Río 2016.

Toda una gesta de la antioqueña, sobre todo teniendo en cuenta la recuperación física que tuvo que afrontar para llegar a Tokio y el ambiente que tuvo que soportar en medio de la competencia.

Su esposo, Vincent Pelluard, francés nacionalizado colombiano, estuvo en el punto de mira y en el centro del debate ya que se especulaba con que el corredor fue escogido para participar en las justas por la influencia de Pajón y por encima de otros corredores que tenían más méritos como Diego Arboleda.

Al respecto, Mariana Pajón dijo que en la última semana ambos habían recibido amenazas y habló del episodio en Mañanas de Blu Radio.

“Nos tocó alejarnos un poco por nuestra salud mental y tranquilidad. Fueron momentos de mucha tristeza y encerrarnos con nuestra familia. Hemos tratado de seguir, cuando tienes el corazón tranquilo, eso es lo más importante”, aseguró la triple medallista olímpica.

“Él llegó con ilusión para representar a un país con menos apoyo. Se siente colombiano y dijo que quería representarnos. En nuestro país hay mucha presión. Hay otros que no nacieron en Colombia y no les pasa lo mismo”, aseguró.

Anteriormente, en entrevista con el Canal Caracol, sobre las amenazas Pajón había dicho: “Lastimosamente vivimos en un país que es una olla de presión. A veces nos manifestamos así, pero uno eso lo convierte en triunfos y cuando cierras la puerta de la casa, estás con los que valen la pena, con los que han creído en ti”.

“En un momento quise tirar la toalla. Yo quiero representar a un país y no sentir tanto odio”, agregó.

“No son todos. También hay mensajes que te empujan. A fin de cuentas lo terminas haciendo por quienes te quieren. Los otros, de pronto, así aprenden un poco. Esto es lo que nos tocó vivir. Sí nos afectó, pero ya con la medalla colgada y la satisfacción de que hicimos las cosas bien, vale la pena vivirlo”.

Además, en medio de la situación que ha puesto de manifiesto la multicampeona olímpica de gimnasia, Simone Biles, sobre la depresión y la ansiedad de los deportistas durante las justas, Mariana Pajón dijo: “A veces uno no puede superar la ansiedad, los nervios y la presión. Lo que ella siente, e hizo, nos quitó un peso de encima. Es luchar contra eso. Estos juegos fueron un reto muy grande. Cuando pasé la meta, me quité un peso muy grande. Es complejo. Es una vida pública y a veces no es fácil de llevar”.

Sobre París 2024, la reina del deporte colombiano dio más dudas que certezas. “Me toca hablar con el profe y ver qué realidades hay. Quiero ganarme un lugar en la selección. Será mucho trabajo y veremos qué pasa. Hay muchas competidoras en Tokio que van para París. Mi cuerpo en este momento es una bomba. Tengo que dedicarme tiempo”.

“Esta plata sabe mejor que otros oros que me he ganado. Estuve un año por fuera. Mi lesión se complicó. La misma lesión de la rodilla la tengo en el codo y tengo muchas cirugías pendientes. Por primera vez pensé si era momento de colgar la bicicleta, pero no, disfruto representando a mi país”, aseguró Mariana Pajón.