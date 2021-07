Mark Cavendish igualó el récord de victorias de Eddy Merckx en el Tour de Francia

Día destinado para la historia. Lo hizo otra vez Mark Cavendish. El líder de la clasificación por puntos de la presente edición del Tour de Francia igualó la marca de victorias del belga Eddy Merckx al quedarse con el triunfo de la etapa 13. Un logro inolvidable para él y para el Deceuninck-Quick-Step.

No hay día en el que no haya que guardar precauciones en el Tour de Francia. Era una etapa de 219,9 kilómetros planos entre Nîmes y Carcasona, en el que si bien no hubo mayores novedades, como estaba previsto, sí hubo una caída estrepitosa a falta de 60 kilómetros para la meta en la que varios corredores se vieron implicados. Sergio Higuita, compañero de Rigoberto Urán en el EF, fue uno de ellos.

Simon Yates, compañero de Esteban Chaves en el BikeExchange, fue uno de los más perjudicados por la caída y se convirtió en el pedalista número 32 en abandonar el Tour de Francia 2021. Otros ciclistas como Primoz Roglic, Caleb Ewan y Peter Sagan hacen parte de algunos referentes que dejaron la competencia por las caídas que sufrieron.

Omer Goldstein, Sean Bennett y Pierre Latour protagonizaron la fuga del día, que fue neutralizada sobre los últimos 50 kilómetros de carrera. Quentin Parcher, ciclista francés, fue quien se escapó luego de que el pelotón alcanzara a los tres competidores ya mencionados.

A falta de 22 kilómetros para la meta también hubo otra caída, y aunque fue de solo dos corredores, cabe mencionarla, pues uno de ellos fue Sergio Luis Henao, otro de los colombianos que están en el Tour de Francia.

Finalmente, fue un día para la historia. Los equipos apretaron el acelerador en los últimos cinco kilómetros, pero nadie pudo detener a Mark Cavendish, que se reafirma como una leyenda viviente del ciclismo mundial al ganar la etapa 13 del Tour de Francia y así alcanzar la victoria número 34 de esta carrera, mismo registro que dejó hace varias décadas Eddy Merckx.

Los corredores del Tour de Francia llegarán este sábado a los Pirineos con una 14ª etapa accidentada, de 183,7 km de recorrido ente Carcasona y Quillan, que servirá como aperitivo de las jornadas de alta montaña que esperan al pelotón.

“Se puede esperar una larga lucha antes de que se forme la escapada”, prevé el director de la carrera Thierry Gouvenou, destacando que los primeros 60 km de la etapa son poco selectivos, aunque en un falso llano ascendente.

Pasado el esprint intermedio de Lavelanet (km. 76,7), los corredores ascenderán en apenas 50 km el Col de Montségur (2ª categoría), seguido por el Col de la Croix des Morts (2ª) y la Côte de Galinagues (3ª), corto (2,2 km) pero muy empinado (9%).

Antes de llegar a la pequeña localidad de Quillan, de apenas poco más de 3.000 habitantes y que recibe al Tour por primera vez, los ciclistas deberán subir el Col de Saint-Louis, otro puerto de 2ª categoría cuya cima se sitúa a 17 km de la meta.