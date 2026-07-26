Tadej Pogacar celebró su quinto Tour de Francia y Mathieu van der Poel ganó la última etapa

El neerlandés Mathieu van der Poel (izq.) se impuso en la etapa 21 del Tour de Francia. Tadej Pogacar se coronó campeón de la clasificación general. Foto: AFP - JEFF PACHOUD

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El Tour de Francia bajó el telón este domingo con una jornada inesperada en los Campos Elíseos de París. Mathieu van der Poel (Alpecin) volvió a levantar los brazos en la meta después de una jornada vibrante, mientras Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) celebró su quinto título en la clasificación general, confirmando otra vez su dominio sobre la ronda franciesa.

Pogacar no parecía dispuesto a conformarse con el tradicional paseo de la victoria por las calles de París. El esloveno salió decidido a buscar su sexta victoria de etapa en esta Grand Boucle, en una jornada que, en principio, estaba diseñada para los velocistas. Sin embargo, el campeón quiso probar suerte.

A falta de 25 kilómetros para la meta, cuatro corredores quedaron en la cabeza de carrera: Pogacar, el belga Remco Evenepoel, segundo en la clasificación general; el neerlandés Mathieu van der Poel, especialista en clásicas, y el danés Mads Pedersen, líder de la clasificación por puntos. Entre ellos se relevaron para evitar el alcance del pelotón.

Fueron alcanzados, pero Van der Poel lanzó un ataque cuando faltaban 11 kilómetros para la llegada y solamente Pogacar pudo mantenerle el ritmo. En el ascenso a la Côte de la Butte Montmartre, ambos quedaron solos en cabeza, con la intención de dejar definitivamente rezagado al grupo principal, que buscaba una definición al esprint para cerrar la etapa 21.

Entre el mejor clasicómano del pelotón y el ciclista más completo de la actualidad tuvieron que colaborar para intentar quedarse con la victoria. La alianza, sin embargo, no fue suficiente para resistir hasta el final. Cuando faltaba apenas un kilómetro para la meta, los esprinters consiguieron reducir la diferencia y se lanzaron por el triunfo.

Pogacar desistió de pelear por la etapa cuando quedaban unos 800 metros y dejó de colaborar con Van der Poel. El neerlandés, en cambio, insistió hasta el último momento y, justo antes de ser alcanzado por los velocistas, cruzó la línea de meta. Segundo fue su compañero Jasper Philipsen y tercero terminó Mads Pedersen.

La jornada parecía, en principio, ideal para los esprinters por su recorrido. La acción partió desde Thoiry rumbo a los Campos Elíseos de París, con 132,5 kilómetros y cerca de 1.000 metros de desnivel acumulado. Además, el trazado contemplaba cuatro puertos categorizados, todos de cuarta categoría, sin grandes dificultades para los velocistas.

Tadej Pogacar, aunque no pudo despedirse con una victoria de etapa, tuvo que conformarse con celebrar su quinto título del Tour de Francia, que ya es una auténtica locura. No logró ponerle la cereza al pastel, pero después de conquistar cinco etapas en esta edición resulta imposible negar que el esloveno volvió a escribir una página histórica.

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