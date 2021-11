Matxin: “Gaviria debe trabajar para tener la luz de su estrella encendida”

Con Tadej Pogacar al frente de todos, el UAE Emirates se ratificó en 2021 como uno de los mejores equipos de ciclismo del planeta. Y el libro de ruta para 2022 es claro: tener el balance en la plantilla, una materia pendiente del equipo, para potenciar a sus estrellas. Por eso firmaron su mejor mercado de fichajes del último tiempo: George Bennett, Pascal Ackermann, Joao Almeida, Marc Soler, Álvaro Hodeg, entre otros. A ellos se suma la incursión de la nueva sensación del ciclismo: el español de 19 años Juan Ayuso.

Sobre las bondades de Pogacar, el futuro del equipo y la evaluación del rendimiento de los colombianos, Joxean Fernández “Matxin”, cabeza del UAE Emirates, habló con este diario.

¿Qué hay detrás de los fichajes del equipo?

Dos cosas: buscamos equilibrio y balance deportivo. Y lo segundo, el incremento de calidad. Tienen nombre, palmarés, pero seguimos confiando en los jovenes. Subimos de nivel, es justo lo que buscábamos.

Volvió a ganar el Tour, ganó dos monumentos, la Tirreno Adriático, una medalla olímpica... ¿le sorprende lo de Pogacar?

La verdad no... Yo creo que una Lieja y Lombardia y los olímpicos tenían un buen perfil para él. Cuando gane una Roubaix o un Tour de Flandes te diré: “Sí, sorprende”. En estas carreras Tadej siempre fue uno de los favoritos. Lo que llama la atención es que de esos diez que hay gane él, cumplir los pronósticos, entre tantos, no es fácil. Creo que el próximo año sí hará doblete de grandes vueltas. No creo que en el Giro, creemos que para hacer una grande se necesitan cinco semanas de descanso.

Mucho se habla de cuál es el punto débil de Pogacar y de cuál es su mejor virtud, que podría ser su capacidad de recuperación. ¿Cómo las ve usted?

Esa es, sin ninguna duda. Y su forma para afrontar la presión y disfrutar lo que hace. Es excelente persona, tiene tantas virtudes que si las numero dirían que es el ciclista perfecto. Sobre las cuestas largas a gran altitud podría ser.. hay días que ha sufrido, otros no tanto. Es cierto que en Mont Ventoux en el Tour pasó un momento difícil y en el 2020 cuando ganó Superman López la etapa reina, se quedó, pero fue tercero y solo perdió cinco segundos con su rival. Ojalá fueran todos los malos días así...

Se está formando un pelotón de “veteranos” que se están quejando de que se está andando más rápido que nunca, que con sus mejores números, con los que ganaban antes, ya no les alcanza ni para seguir el ritmo. De Gendt, Nairo, Aru, Pinot, Demare, son varios. ¿Qué opina?

No, la velocidad es similar. Uno no compite contra tus números sino contra los rivales. Tú sabes cómo estas tú, pero no como los demás. Para ganar siempre hay una primera vez, pero para conseguirla varias veces necesitas experiencia. Lo que pasa es que los jóvenes ahora tienen la palabra información sustituyendo la anterior que era la experiencia. Antes tenías que vivir las cosas, era obligatorio, ya no.

¿Qué opina de la difícil temporada de Fernando Gaviria y por qué el equipo ha decidido renovarle?

Fernando tiene una calidad indiscutible, es un campeón, un crack. Lo que ocurre es que las estrellas también trabajan y tienen que demostrar. El año pasado ganó seis carreras porque le hicimos un calendario mucho más accesible para llegar al esprint, este año ha sido más exigente en cuanto a calidad. Giro, Tirreno, San Remo... Encontró su gran victoria en Polonia, que no es lo que se espera de Gaviria, ni una ni 15, no es cuestión de números sino de posibilidades reales de ganar. De constancia. De trabajar y entrenar para respaldar la calidad que tiene.

Para el Giro de Italia llegó con un trabajo y entrenamiento a conciencia, pero al final no se le pudieron dar las cosas..

Eso que justamente lo que hizo en el Giro es lo que queremos que haga todo el año, que no sea una imposición del equipo, que lo sienta él como lo que es, su trabajo. Sabemos que es una estrella, sé que es muy bueno, pero no puede seguir su casillero sin victorias en un año porque el tiene calidad para ganar 12, como pocas.

Ackerman, Hodeg, Ackermann, sin Maxi. Cómo serán los roles la próxima temporada con 4 grandes velocistas.

Tenemos tres carreras al tiempo en muchos casos, habrá momentos en los que todos tendrán su espacio. Desde Molano, Alvarito, Gaviria, Pascal... Pero también está claro que a todos les tocará ayudar. Si esta mejor Álvaro que Fernando, le tocará trabajar a Fernando. Y si está mejor Molano que Ackermann le tocará trabajar incluso Aackerman. No hay problema, es ser coherentes, ser compañeros y al que esté fuerte se le tendrá que ayudar. A Pogacar en País Vasco le tocó ayudar a McNulty, a los velocistas les tocará hacer lo mismo. Por el hecho de tener un palmarés importante no vas a vivir con esa renta, aquí se vivirá del presente y del futuro, no del pasado. De que seamos conscientes de que hay un compañero que también puede ganar. Es un concepto de trabajo en equipo, no he descubierto nada nuevo.

¿Qué significó para el equipo ver a Camilo Ardila por fin enchufado, entre los mejores, en a Vuelta a Burgos. Con la selección colombiana le costó asumir la responsabilidad, pero qué balance hacen de su temporada?

Ardila tiene calidad para mucho más de lo que hizo en Burgos, fue un detalle que esperábamos hace mucho, sabemos que lo puede hacer, pero lo hemos contratado para mucho, mucho más. Él esta llamado a cosas grandes, tiene carácter, tiene ganas, es profesional y eso pretendemos: que sea un referente mundial. Él puede ganar y quiero que se acostumbre a ganar porque está hecho para eso.

Al que no se le dieron las cosas fue a Cristian Muñoz...

A veces cuando tienes una mentalidad de correr en Europa, pero regresas a Colombia, algunas veces no estas centrado ni cuando estas en Colombia ni en Europa. A Cristian no voy a desconocerle que ha sido segundo detrás de Carapaz y ha quedado por delante de Almeida y de Vlasov en sus carreras de joven. Tiene calidad fuera de toda duda, pero a veces no solo necesitas esa calidad, no es suficiente, no alcanza. En Europa debes saber que ahí es la referencia, el test verdadero. Que empieza a partir de allí, que la meta no era llegar...

¿Tienen una espina en el equipo con el rendimiento reciente de los colombianos?

Generalizar no es bueno, no es el caso. Es cierto que esperaba más de Sergio Luis Henao, de Muñoz, Molano ha crecido deportivamente, ha conseguido victorias, se ha sobrepuesto a muchos problemas, ha sido profesional, ha trabajado, ha ganado cuando ha tenido la oportunidad... es para estar orgullosos de su personalidad. Estoy muy contento con él. Gaviria nos ha dado victorias, pero no las que esperábamos. No hay que generalizar. Gaviria es una estrella, a veces esta bien serlo, pero no hay que olvidarse que hay que trabajar para mantener la luz de la estrella encendida.