El francés Julian Alaphilippe ganó la primera etapa y se vistió el primer maillot amarillo del Tour de Francia 2021, este sábado tras llegar en solitario a meta en Landerneau (oeste de Francia).

El actual campeón del mundo, que llegó con unos segundos de ventaja, se impuso en el alto de la Fosse-aux-Loups delante de Michael Matthews y de Primoz Roglic. ¿El gran perjudicado de los ciclistas que pelean la general? Miguel Ángel López.

La imprudencia de un aficionado que se quería tomar una foto tumbó a más de 150 ciclistas en una de las caídas más masivas que ha visto en ciclismo en el último tiempo. Tony Martin se estrelló con el cartel de un aficionado que no estaba mirando, pues estaba posando para tomarse una fotografía. Todos los que iban detrás, en una vía estrecha, terminaron en el suelo.

Y luego, a siete kilómetros de la llegada, hubo otra caída en la que también estuvo involucrado Superman López. Al final quedó a 1.59 del primer líder, Alaphillipe.

“Es una putada la pérdida de Miguel Ángel. Veníamos con la intención de los dos y es un contratiempo. No han sido muchos minutos, es 1′50″. El propio Pogacar venía de una pérdida similar el año pasado y ganó el Tour. Está claro que es un fastidio, pero no quiere decir aún nada. Desde el equipo pienso que no cambiará nada; la mala suerte le acompañó hoy a él pero otro día me puede pasar a mí. Es el Tour y pueden pasar muchas cosas”, dijo Enric Mas, el otro líder del Movistar Team.

Nairo Quintana, Rigoberto Urán y Esteban Chaves lograron sortear la etapa y quedaron a 18 segundos del francés. El otro de los favoritos afectado fue Richie Porte, quien quedó a 2:26.

💥🟡 Favoritos tras la 1ª etapa del #TdF2021



🇫🇷 Alaphilippe



🇸🇮 Roglic a 14”



🇸🇮 Pogacar 🇬🇧Thomas 🇪🇸 E. Mas 🇨🇴 Urán y 🇩🇰Fuglsang a 18”



🇪🇨 Carapaz a 23”



🇨🇴 Superman a 1'59"



🇦🇺 Porte a 2'26"



🇬🇧 S. Yates a 3’17”#TourEnCOPE — COPEdaleando (@Copedaleando) June 26, 2021

El domingo, la segunda etapa concluirá también en subida, en el Mûr-de-Bretagne, al término de 183,5 kilómetros.