Miguel Ángel López: “Alcancé a frenar y por eso no me perjudicó la caída”

El colombiano Miguel Ángel Supermán López (Movistar) desveló al final de la etapa que pudo zafarse de la caída en la que se vio involucrado Primoz Roglic (Jumbo-Visma) frenando justo después de que se produjese.

No se pierda: Supermán López, Egan Bernal y los mejores ciclistas colombianos en El Espectador

“He escuchado un frenazo y por suerte he podido pasar sin problemas, no he visto mucho”, dijo el corredor de Pesca.

Diferente suerte a la que tuvo su compañero Nelson Oliveira, que sí estuvo implicado de lleno en la caída. “Ojalá se encuentre bien y no tenga mucha cosa más”, dijo López.

Mire: Video: ¡Primoz Roglic y ‘Supermán’ López, al piso! Caída en la Vuelta a España

Supermán se mostró aliviado de que su equipo haya salvado bien el día, “sobre todo con esa caída, al margen de Nelson, que quedó con varios cortes y ojalá se encuentre bien y no tenga mucha cosa más”, agregó el colombiano.

En su caso, dijo que “gracias a Roji (Rojas) y a todos los compañeros iba siempre adelante la caída no me perjudicó; solo he escuchado un frenazo por detrás, fue unos puestos por detrás de mí y he podido pasar sin problemas”, añadió.

López se mostró tranquilo de que Movistar esta haciendo las cosas bien y dijo desea que ojalá las cosas sigan así.

Más: Clasificación general: Así va la Vuelta a España tras la etapa 12

“Estamos contentos con haber llegado, por lo demás, sin percances. Ha sido un día de mucho calor y de ritmo bastante alto; hasta el kilómetro 100 no se fue la primera fuga y se ha estado rodando muy, muy rápido y el calor no aflojaba tampoco”, finalizó el boyacense.