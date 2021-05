Miguel Ángel López, campeón de la Vuelta a Andalucía

En la popular Ruta del Sol, ‘Superman’ logró su primer título con la camiseta del equipo Movistar. Su gran reto en 2021 será el Tour de Francia.

El ciclista colombiano Miguel Ángel López, del equipo Movistar, conquistó este sábado el título de la Vuelta a Andalucía Ruta del Sol, una de las pruebas más tradicionales del calendario español.

La última etapa fue ganada por el británico Ethan Hayter (Team INEOS Grenadier), el más veloz en un accidentado embalaje en el que se presentó una caída y en el que ‘Superman’ fue cuarto.

En la clasificación general, luego de cinco jornadas, López superó por 20 segundos al holandés Antwan Tolhoek y por 55 al español Julen Amezqueta, quienes completan el podio.

🦸🙌 ¡MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ GANA LA VUELTA A ANDALUCÍA!



Gran semana para todo Movistar Team en la #67RdS, con dos etapas y nuestra décima general final en la @vcandalucia. ¡Enhorabuena, @SupermanlopezN y todo el equipo!



🏆 count > 1️⃣5️⃣ (👨 = 7)#RodamosJuntos pic.twitter.com/j3c3hQkr0u — Movistar Team (@Movistar_Team) May 22, 2021

Miguel Ángel estuvo casi ocho meses alejado de las rutas y tuvo que superar el Covid-19. A esas dificultades se sumó el hecho de cambiar de equipo, pues pasó del Astana al Movistar, con el que ya comienza a dar frutos.

El corredor nacido en Pesca (Boyacá) hace 27 años, fue tercero en el Giro de Italia y la Vuelta a España de 2018. El año pasado fue sexto en el Tour de Francia y en esta temporada aspira a subir se al podio en la Grande Bouclé.

“Estoy muy contento. Hemos acabado el día de la mejor manera. Vinimos aquí con buena mentalidad, con ganas de hacer algo importante y tomarnos esta Vuelta a Andalucía en serio. Ya habíamos corrido Romandía, para tomarle el pulso al pelotón tras esos siete meses sin competir, luego un par de días en la Challenge de Mallorca y aquí vinimos con ganas de pelear una etapa… y mira lo que nos hemos encontrado”, aseguró el colombiano al final de la jornada.

Agregó que “sobre el final de hoy, yo la verdad es que venía un poco más atrás porque, en un grupo como este al sprint había gente rápida como Impey y Hayter y nosotros teníamos una opción más clara con Gonzalo para buscar la etapa. Venía más retrasado, pero en ese curveo final he pasado un poco hacia adelante para que no me picaran tiempo y, al producirse la caída por el lado izquierdo, yo venía por el lado derecho y he acabado por delante de Gonzalo. La verdad es que ni sé cómo ha sucedido esa caída”.

Agradeció el apoyo de sus compañeros: “Ha sido un súper trabajo de todo el equipo. Gracias a los chicos, que han hecho una carrera estupenda y me han facilitado mucho las cosas. De momento está yendo muy bien, me estoy acoplando perfectamente al equipo y qué mejor manera para agradecerles su apoyo que la bonita victoria de etapa y general que nos llevamos”.

‘Superman’ explicó que “ahora toca darle una pequeña pausa de respiro al cuerpo y, a partir del domingo que viene, estaremos en el Critérium du Dauphiné, mi principal carrera antes del Tour. Por mi parte, dedicarle la victoria a mi esposa y mi hijo, que seguro han estado viendo la etapa en casa, muy pendientes. Espero que lo hayan disfrutado”.