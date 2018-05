Miguel Ángel López: “Hay que cuidar la camiseta blanca”

Redacción deportes

Miguel Ángel López defendió a capa y espada el liderato de la camiseta de los jóvenes en el Giro de Italia contra Richard Carapaz. El ecuatoriano lo intentó, atacó, pero nunca logró sacarle tiempo al colombiano. Esa pequeña ventaja de 14 segundos con la que comenzó el colombiano en esta clasificación, logró ampliarla con la bonificación que le dio el segundo lugar en línea de meta. Ahora le lleva 20 segundos. “Hicimos un buen esfuerzo al final de la etapa y he podido estar ahí”, afirmó el líder del Astana, quien además se metió dentro del top-5 de la competencia.

Después de la exhibición que demostró Simon Yates en la etapa de este domingo que finalizó en Sappada, las ilusiones de victoria en la general para el ciclista boyacense son lejanas. Está a 4:27 del británico. Sin embargo, solo dos minutos lo separan del podio, el cual se convierte en un nuevo anhelo. No obstante, su principal objetivo es mantenerse en lo más alto de la clasificación de los jóvenes. “Cuando atacó Carapáz me tocó moverme, hay que cuidar la camiseta blanca. Cualquier hueco hay que cerrarlo, esta camiseta me motiva, siempre la he querido lucir”, afirmó en diálogo con la organización tras finalizar la etapa.

La etapa fue rápida. Logró responderle en una ocasión a los ataques de Simon Yates, pero después la velocidad y la potencia del británico lo dejó rezagado en el grupo en el que se encontraban Tom Dumoulin, Thibaut Pinot, Domenico Pozzovivo y Richard Carapaz. El esfuerzo del sábado empezó a sacar factura. “Contaba con las fuerzas necesarias, conocía las dos bajadas por eso en la última intenté sacar tiempo. Al final, llegué con las reservas de energía necesaria así que decidí hacer el embalaje para conseguir más segundos”, precisó el boyacense.

Precisamente sobre el ciclista británico del Milcheton Scott resaltó que se encuentra en gran forma. “Traté de meterles presión. El grupo se rompió, salí un par de veces por Yates, pero después no pude seguir su paso. Cuando atacó la última vez no tuve fuerzas para seguirlo y decidí quedarme en el lote de Dumoulin”, señaló el colombiano, quien también indicó que le interesaba llegar con el grupo con el que llegó para no perder la camiseta blanca.

Miguel Ángel López cerró la segunda semana en la quinta posición en la clasificación general del Giro de Italia. El martes se vendrá la contrarreloj individual que reorganizará la clasificación. Y a partir del jueves nuevamente reaparecerá la montaña con los ascensos a Prato Nevoso, Bardonecchia y Cervinia, antes del final en Roma.