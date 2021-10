Miguel Ángel López: “Lo mejor que pude hacer fue irme del Movistar”

Ya pasó la página. Este miércoles, Miguel Ángel López organizó una rueda de prensa en la que habló con los medios de comunicación acerca de su salida del Movistar Team tras desencuentros con sus directivos. El boyacense fue oficializado como nuevo ciclista del Astana el pasado viernes. Habló acerca del mal ambiente laboral que hubo en la interna del equipo y se quejó, además de la mala gestión en la pasada Vuelta a España, que lo obligaron a retirarse del Tour y no lo dejaron ir a los Olímpicos.

Balance de la temporada

Empecé tarde por el COVID y la lesión por la caída en el Giro 2020. Hice un bloque muy intenso y al Tour no llegué en las condiciones que quería, llegué cansado. Competí 22 de los 30 días de mayo. Por la caída en la primera semana, y muchos factores, no me vi en buenas condiciones, compartía liderato con Enric, le eché la mano hasta donde pude al equipo. Pedí terminar, sufrí mucho, pero lo hacía con el amor y berraquera que me caracteriza.

¿Si pidió terminar porque se retiró del Tour?

Llegó la montaña, pero me sorprendí al ver que todos me esperaban y me dijeron: ‘te vas para la casa’, pues mis planes eran llegar hasta París. Me dieron esa orden, yo quería terminar, pero la orden fue esa. Con Movistar hice una buena temporada. Tuve victorias muy importantes. Hubo cosas que rebosaron la copa y lo mejor que pude haber hecho fue haber salido. Las cosas pasan y hay que aceptarlas, nunca me doy por vencido.

¿Y cuál era el plan en la Vuelta a España?

El plan en la Vuelta a España y tener posibilidades de estar con los mejores y me fui con la idea de eso. Hoy recordar un poco de qué pasó en la Vuelta es ir a la polémica. Es lo mejor que pude haber hecho aunque la afición no lo vea así, es fácil hablar y decir cosas, pero estar ahí y verse en esa situación... yo pienso que lo mejor es estar donde a uno lo quieran. Lo mejor es estar donde uno se sienta bien, lucirse sin que te priven de algo. La reflexión es esa estar donde estés a tu gusto, que te apoyen y haya ambiente, que no haya tensión, egoísmo y esas cosas.

Y tampoco lo dejó ir el Movistar a los Olímpicos...

Todos soñamos con estar en los Olímpicos y era una bonita oportunidad, se adaptaba a las características de nosotros, el entrenador me tenía en su nómina, hacía falta gente, yo estaba bien para poder ir, pero Eusebio no me da permiso pero por no llevar la contraria no asistí. Me da rabia no haber ido a los Olímpicos, el equipo te ilusiona, pero dije: voy a darlo todo en la Vuelta. Me arrepiento de no haber estado, los Olímpicos son cada cuatro años. Había renovado contrato con el Movistar antes de la Vuelta, pero irme del Tour por una decisión que no fue mía, no ir a los Olímpicos, en la Vuelta pasan más cosas. El compartir liderato, en el Movistar siempre ha sido así. Pasó con Nairo y Landa, yo sentí esa misma tensión.

Su relación con los demás compañeros

En mi humilde opinión no sé qué decir, la gente, los periodistas, viendo desde la TV, desde otro punto de vista lo han analizado, comentado será por algo. A mí que estuve ahí que tuve victorias bonitas, no sé qué pasa, pero por algo no quise seguir ahí. De todos los corredores, gregarios que nos acompañaban y que tuve, es una lastima, su trabajo es impecable, es una pena que no se les pueda compensar ganando la Vuelta. El staff siempre fue impecable, el equipo de pronto no hace la gestión con el otro líder.

Sus expectativas con su regreso al Astana

Al final me quedo tranquilo, porque voy a un lugar donde me quieren, me valoran, y donde estaré peleando con los mejores las grandes Vueltas. Mi preparación va muy bien, he tenido un descanso largo, eso me da energía, mucha fuerza. He pasado mucho tiempo con mi familia. A veces es mejor saber a dónde vas. Al día siguiente de la Vuelta ya estaba la negociación con el Astana, allá ya me conocen, confían en mí y me llevaron a estar donde estoy. En la vida siempre hay que hacer cambios, a veces no sabes si son para bien o para mal. La reflexión es que a veces esos cambios son para tenerlos como experiencia para la vida y no cometer los mismos errores y así afrontar la vida.