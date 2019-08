Miguel Ángel López, primer líder de la Vuelta a España 2019

En medio de las montañas de sal de Torrevieja arrancó la Vuelta a España. La primera escuadra en tomar partida en la contrarreloj por equipos de 13,4 kilómetros fue la de Dimension Data. El Education First, que cuenta con los colombianos Rigoberto Urán, Daniel Felipe Martínez y Sergio Higuita, fue el primer conjunto en bajar la marca de los 15 minutos. Registró 14:58, superando así los 15:06 que había marcado el CCC.

(Este es el contingente colombiano que estará en la Vuelta 2019)

Posteriormente, el Sunweb realizó el mejor tiempo parcial. Paró el cronometro en 14:56 y superó el registro del equipo que lidera Rigo. No obstante, el Astana superó la marca del Sunweb con Miguel Ángel Supermán López pasando primero la línea de llegada, lo cual lo hizo el primer líder de edición 74 de la ronda ibérica, debido a que la escuadra de Kazajistán realizó 14:51.

López, de 25 años, tercero en Giro de Italia y Vuelta a España en 2018, se puso la camiseta roja y confirma su candidatura para la última grande de la temporada, que finaliza el 15 de septiembre en Madrid. Además, es el líder de los jóvenes. Este domingo, la segunda etapa se disputa entre Benidorm y Calpe, con un recorrido de 199,6 kilómetros.

The first red jersey of 2019 is for @SupermanlopezN #LaVuelta19 #AstanaProTeam pic.twitter.com/z4baTIH7MG