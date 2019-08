Miguel Ángel López, uno de los favoritos de Alberto Contador para la Vuelta a España

Alberto Contador, único español ganador de las tres grandes por etapas, señala al esloveno Primoz Roglic y al colombiano Miguel Ángel "Supermán" López como "los máximos favoritos" al maillot rojo de la Vuelta que este sábado comienza en Torrevieja (Alicante). (Richard Carapaz, en duda para la Vuelta a España)

"Es complicado decir un nombre porque no sabes cómo llegará cada corredor. Si tengo que elegir, diría que tanto Roglic como Supermán López son dos ciclistas especialmente motivados para La Vuelta. Creo que quizás son los dos máximos favoritos", señala Contador en una entrevista con Eurosport, cadena donde comenta ciclismo.

Aunque Contador, apuesta por dos nombres, advierte que no se debe olvidar a otros candidatos como el colombiano Nairo Quintana, el italiano Fabio Aru o Richard Carapaz, si bien el ecuatoriano será duda hasta última hora por una caída que sufrió el pasado domingo. Para Contador, ganador de 3 vueltas, en la ronda española "es clave estar al 100 por ciento todos los días y no fallar".

"Con 8 finales de etapa en alto es fundamental no tener días malos. Pero creo que la etapa de Andorra va a ser muy dura en la que se puede perder mucho tiempo. La etapa de los Machucos también va a ser exigente. En Madrid tendremos también una jornada muy complicada que junto a la de Gredos van a ser de las más importantes. La contrarreloj lógicamente será una buena oportunidad para ver el estado del pelotón". (Jarlinson Pantano: “Soy una persona inocente”)

Según el excorredor madrileño en la presente edición "hay montaña más que suficiente para atacar y que haya espectáculo". Respecto a las tres bazas con las que saldrá el Movistar, y supeditado a la presencia de Carapaz, Alberto Contador cree que la escuadra española afrontará la Vuelta "un poco a la expectativa, a ver qué pasa".

"Hay que estar atentos a cómo va Carapaz después del Giro y del descanso que ha tenido. Alejandro Valverde ya estará recuperado del Tour y Nairo Quintana a ver cómo se encuentra después del asunto del cambio de equipo".

Sobre el papel del resto de equipos españoles, como el Euskadi-Murias, Caja Rural o Burgos-BH, Contador señaló que son escuadras "que ya saben que competir con el resto de los equipos World Tour, aunque les resulta más complicado".

"Son equipos que aprovechan muy bien sus oportunidades filtrándose en las fugas y muchos de ellos, en ocasiones, logran algún premio. Ganar una etapa es algo muy difícil pero seguro que van a ser muy protagonistas". (Santa Fe, a corregir el rumbo)

Contador recordó su última victoria en 2017, cuando conquistó el Angliru. "Esa etapa del Angliru para mí fue un sueño hecho realidad. No pensaba en ello, pero terminar mi carrera deportiva de esa manera fue algo totalmente impresionante. Fueron 21 días de auténtico homenaje y yo lo viví así".

"Me siento muy afortunado por ello y ahora, dos años después, mucha gente me sigue diciendo que vuelva y eso me hace ilusión, pero no quiero cambiar la extraordinaria manera en la que me retiré".