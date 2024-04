Mindeporte acaba su equipo de ciclismo y perjudicaría a casi 50 deportistas

La Clásica de Anapoima fue la última carrera del equipo, antes de que el ministerio tomara la decisión de acabar con la escuadra. Foto: Colombia Potencia de la Vida

El 12 de abril, tan pronto terminó la Clásica de Anapoima —en la que quedó campeón Rodrigo Contreras—, a los ciclistas del Colombia Potencia de la Vida, escuadra financiada por el Ministerio del Deporte, les dijeron que el equipo se terminaba. A pesar de que el convenio se acababa de firmar y se había renovado para una nueva temporada del calendario ciclístico nacional, a los deportistas les notificaron esa tarde que en los días siguientes se iba a hacer oficial la suspensión del contrato.

Antes de esa carrera, las cosas parecían funcionar con normalidad. El equipo, que corrió el Tour Colombia y los Nacionales de Ruta, se preparaba para disputar la Vuelta de la Juventud. No obstante, la repentina determinación de la cartera, liderada por la ministra Luz Cristina López Trejos, dejó en el limbo a los deportistas, tanto de la rama masculina como de la femenina, además de a todo el staff que acompañaba el proceso: masajistas, personal médico, cuerpo técnico y parte administrativa.

Aunque se enteraron hace un par de semanas, apenas hasta el pasado martes, cuando se dieron cuenta de que la decisión era irrevocable, los deportistas, angustiados por su futuro, difundieron públicamente un comunicado dirigido al Ministerio y al Comité Paralímpico Colombiano (los responsables de ejecutar el presupuesto). En su carta, los deportistas pidieron que se respetaran los derechos laborales de las personas ligadas al proyecto ciclístico, por la repentina cancelación del contrato, así como también solicitaron se pensara en el futuro deportivo inmediato de los ciclistas involucrados en el equipo.

“Confiamos en que ustedes comparten nuestra visión y nos brindarán su apoyo para asegurar la continuidad de este proyecto. Queremos expresar nuestra preocupación respecto a la continuidad de nuestro equipo. Como deportistas comprometidos con la promoción del ciclismo en nuestro país, estamos conscientes de la importancia de contar con el apoyo y respaldo necesarios para seguir avanzando y representando a Colombia en competencias a nivel nacional e internacional (...) Les solicitamos su intervención y apoyo como entidades correspondientes para que nos den una respuesta y se tomen medidas que permitan asegurar la continuidad del equipo Colombia Potencia de la Vida Strongman. Ya que no nos responden por nuestros actuales contratos, firmados con el Comité Paralímpico CPC en el mes de abril del presente año”, decía la comunicación.

Ser ciclista profesional es un trabajo como cualquier otro. Por qué no están devengado sus salarios los miembros de las nóminas 🚴‍♀️y 🚴🏻‍♂️ del Equipo Colombia Potencia de la Vida Strongman ? Por qué les retiraron las bicis?

Compartimos la carta de los afectados a la opinión pública pic.twitter.com/2MNB9vlDiZ — Goga Ruiz-Sandoval (@BiciGoga) April 24, 2024

Casi 50 ciclistas perjudicados

En un escueto comunicado, tras el revuelo que levantó la comunicación de los ciclistas, el Ministerio del Deporte confirmó este miércoles la decisión de la cartera de que el contrato, que permite la existencia del equipo, será suspendido hasta nueva orden.

“El Ministerio del Deporte, en cabeza de la ministra Luz Cristina López Trejos, tras analizar la estructura del contrato de apoyo a los equipos de ciclismo Colombia Potencia de la Vida, ha decidido, de común acuerdo con el Comité Paralímpico Colombiano, suspender su proceso de implementación”, dice la comunicación que firma la cartera.

Según Rocío Parrado, directora deportiva de la estructura femenina del proyecto, la razón que el Mindeporte dio para terminar el contrato de forma repentina fueron varios vacíos legales que encontró el equipo jurídico de la ministra. “Desde 2019 la creación del equipo tuvo muchos vacíos jurídicos, nos dijeron desde el ministerio. La razón que nos dieron es que, legalmente, un ministerio no puede tener un equipo profesional de ciclismo. Que eso era algo que se estaba haciendo mal desde que empezó el proyecto, pero que el equipo jurídico del ministerio se dio cuenta hasta ahora. Y para proteger a la ministra, de posibles investigaciones o problemas con los entes de control, decidieron suspender el contrato”.

El ministerio, en su comunicado público, ratificó tácitamente esta razón, al explicar que el convenio se suspendió por “circunstancias de naturaleza jurídica que entraron en revisión”.

“Nunca nos dijeron que fuera un tema de costos o de presupuesto. Según lo que nos dijeron, se trata de una parte meramente contractual. Desde lo deportivo, no sabemos nada más. Nosotros nos encargamos solo de la parte deportiva. No teníamos conocimiento de esa parte legal porque equipo llevaba funcionando cuatro años sin inconvenientes. Hasta ahora nos hablaron de este problema”, aseguró Parrado.

La gran preocupación de la directora deportiva del equipo, más allá de la parte legal —la cual, específica, no le compete—, es que con su determinación, el ministerio podría perjudicar a muchas personas, afectando sus derechos laborales. “En total, en la rama profesional, tenemos 12 ciclistas mujeres y 16 hombres. Además, cuatro paraciclistas también están apoyados por el proyecto. Extra, tenemos siete juveniles en damas y ocho en varones. No son solo los deportistas, es todo el staff; masajistas, mecánicos y la parte administrativa. Acabamos de firmar y ahora no sabemos si todos nos quedamos sin contrato”, explicó la directora deportiva.

“Le hemos dicho públicamente al ministerio y al CPC que nosotros no somos responsables de la parte legal. Si hubo errores en esa parte, esa no es nuestra responsabilidad. A nosotros nos corresponde velar por la parte deportiva y nos preocupa quedar en el limbo. Si van a redirigir los recursos económicos o si van a crear otro equipo, les pedimos que nos tengan en cuenta. Los deportistas, muchos de ellos que son jóvenes, de la nada ven con preocupación su futuro. Ellos llevan representando a Colombia durante años, en muchas competencias. ¿Ahora qué va a pasar con ellos?”, pregunta Parrado.

Al respecto, en su comunicado, el Mindeporte aseguró que: “En las próximas semanas se comunicarán las decisiones tomadas tras el análisis jurídico y contractual del proyecto. Entendemos los inconvenientes que este proceso puede traer para los ciclistas y paraciclistas; por eso trabajamos para dar respuesta a sus inquietudes lo antes posible”. El Espectador intentó hablar con la cartera, pero aclararon que no se darán más declaraciones, aparte del comunicado, hasta que toda la situación se haya estudiado en profundidad y haya nuevas determinaciones.

¿Qué es el equipo de ciclismo de Colombia Potencia de la Vida?

Colombia Potencia de la Vida nació en 2019 como un proyecto financiado por el Ministerio del Deporte para apoyar el ciclismo profesional en Colombia y la promoción de nuevos talentos.

Corredores como Germán Darío Gómez, Óscar Quiroz, Nelson Soto o Édgar Pinzón, entre muchos otros, pasaron por las filas de la escuadra. En la rama femenina, por ejemplo, pedalistas de la talla de Lina Hernández y Ana Cristina Sanabria se encontraban actualmente en la nómina. Además, Paula Ossa, destacada paraciclista colombiana, también estaba en la plantilla.

Tras la llegada del nuevo gobierno, la primera ministra del Deporte de Gustavo Petro, María Isabel Urrutia, decidió que la financiación de las diferentes federaciones deportivas iba a dejar de depender de Comité Olímpico Colombiano. Por esa decisión, polémica y criticada en aquel entonces, el Comité Paralímpico Colombiano, con la promesa de apoyar presupuestalmente también a los paraciclistas colombianos, pasó a ejecutar el presupuesto del proyecto ciclístico de ministerio, que primero se llamó, durante el mandato de Iván Duque, Colombia Tierra de Atletas, y después, con el nuevo presidente, Colombia Pacto por el Deporte y, finalmente, Colombia Potencia de la Vida.

Por ahora, hasta que no se realice la revisión jurídica que prometió el gobierno, el contrato de los deportistas quedará en suspenso. La incertidumbre sobre su futuro, en consecuencia, no parece que vaya a resolverse pronto.

