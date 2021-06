Mochomán: “Soy el único soldado de nuestro Ejército Nacional en el Mundial de Paraciclismo”

Desde este jueves, Juan José Florián, conocido como Mochomán, representará a Colombia en el Mundial de Paracycling de Cascai en Portugal. El ciclista del Movistar Team, también soldado, quien perdió tres de sus extremidades por una mina antipersonal, viajó a Europa con sus propios recursos. Nunca ha puesto excusas: quiere ser campeón del mundo.

Sobre su preparación, sus sueños y la actualidad del país rumbo a los Paralímpicos de Tokio, Mochoman habló con El Espectador.

¿Por qué este Mundial es tan importante para Juan José Florián?

Llegar a un mundial representando a Colombia es el sueño para todo deportista, es maravilloso. Y realmente es la última opción de clasificarme a los Juegos Paralímpicos, necesito muy buenos resultados. Por eso he venido tan concentrado y trabajando tan duro, más que nunca.

¿Qué resultado necesita?

Compraría el tiquete siendo campeón del mundo (risas). Las posibilidades están abiertas, todos entrenan para ganar. Como dice Nairo: la carretera pone a cada quién en su lugar. Solo se corona uno, pero las opciones están. Es ver un gran proceso que uno lleva, ver cómo estoy... el año pasado no hubo competencias, son casi dos años, desde el Mundial del 2019, sin competir, necesito verme. Falta que en el país se organicen eventos para los paralímpicos, pero bueno... todos los deportistas hemos estado afectados por la pandemia. El Mundial es la prueba de fuego.

Lea: Miguel Ángel López se coronó campeón del Mont Ventoux

Lo positivo es que hace dos meses estuvo en una concentración de la selección colombiana y marcó números que impresionaron a todos...

Sí, estuve concentrado y los resultados fueron realmente muy buenos. Me sentí muy bien en las pruebas de esfuerzo y valoraciones médicas. Porque uno puede tener muy buenas sensaciones, pero uno igual está ciego, pero ya con las luces de la parte científica me motivé mucho. Y con Movistar, con los trabajos que hemos hecho, también le he apostado muchísimo a la contrarreloj, nos hemos enfocado mucho en esa prueba. Tengo en la mente el Mundial y de ahí, dependiendo, espero la clasificación a Tokio. Colombia hasta ahora solo tiene tres cupos para paracycling y conmigo hay ocho ciclistas también peleando. Mis compañeros también son unos monstruos.

¿Viendo esos números, está en el mejor estado de forma de su carrera?

Me atrevo a decir que sí, mi estado de forma ha crecido mucho. En el caso de no clasificar seguiremos pensando en los próximos juegos Paralímpicos, el sueño no acaba en Tokio. Nada de adiós, este es un proceso y uno va aprendiendo, pero sí tengo mucha ilusión de estar en Tokio. La bicicleta con la que voy a correr es la misma de 2019, no puedo darme el lujo de cambiarla porque adaptarme a ella puede ser un proceso largo. No he querido arriesgar tanto. Yo considero que de acuerdo a mis sensaciones y vatios estoy en el mejor momento de mi carrera. Y lo voy a comprobar en el Mundial.

Su caso es excepcional y un ejemplo a nivel mundial, ¿qué tan difícil es adaptar la bicicleta para Mochoman?

Con el trabajo que hemos hecho con la Fuerza Aérea Colombiana para hallar una mejor posición, teniendo en cuenta mi condición, en comparación con los demás ciclistas paralímpicos, es una situación muy compleja. Yo tengo una de las lesiones más complejas que hay en el deporte en el mundo. Yo soy el ciclista más amputado del planeta en mi categoría (C1), hay un español amputado de los brazos también, pero amputado debajo de las rodillas y yo soy de arriba. A mí me cuesta adaptarme más a la bicicleta, hay que hacer muchos estudios: armar y desarmar.

¿Por qué si “somos potencia” Colombia solo tiene hasta ahora tres cupos paralímpicos?

De acuerdo a nuestras participaciones, a la nación le van dando puntos, no al deportista. Y entre más participaciones tenga el país, pues más puntos va a tener. En 2019 no estuvimos en el Mundial de Pista, no hubo recursos y se perdieron muchos puntos. Eso afecta mucho la clasificación y pues la cancelación de todos los eventos del año pasado aún más. Este año la Federación Colombiana de Ciclismo mandó a unos deportistas a una Copa del Mundo en Bélgica, donde hubo algunos buenos resultados y se consiguieron algunos puntos. Pero bueno, yo sigo creyendo que puedo cumplir mis sueños. Igual, yo sí creo que somos potencia.

¿Por qué?

Todos venimos haciendo un gran proceso con el anhelo de dejar al país en alto, como lo hizo Egan Bernal. La idea es mostrar que Colombia también es potencia en el ciclismo paralímpico. Si uno hace un sondeo, en los últimos mundiales se han traído medallas con campeones del mundo. Han habido más medallas en paralímpico que en el ciclismo convencional. Y no solo es el ciclismo, las demás disciplinas también le han traído grandes resultado al país. Obvio no somos tan populares como los demás, es triste, pero ahí vamos. Hay mucho talento, de verdad. Estos Paralímpicos van a ser espectaculares para el país.

Puede leer: Pajón, Ramírez y Pelluard, los bicicrosistas colombianos a Tokio

¿Qué fue lo más difícil y más especial para llegar con sus propias manos al Mundial?

Lo más duro fue conseguir los recursos para llegar al Mundial, tocar muchas puertas, pero me escucharon. El apoyo de Movistar y la empresa privada me empujó a seguir luchando. Y lo más bonito es que en este Mundial estoy con mi esposa, que será un apoyo moral muy fuerte porque yo dependo de otra persona para todo. Eso me motiva mucho para romperla y sacarla del estadio.

Usted tiene una anécdota en los Países Bajos en la que habló del respeto que sí hay allí con los veteranos. ¿Cómo fue?

Sí, fue en Amsterdam. Iba a una Copa del Mundo, estaba solo encartado arrastrando la maleta. Y cuando me vieron en esas, enredado, me ayudaron y les dije que iba para Emmen. Luego les comenté que era veterano y todos me empezaron a dar las gracias, fue muy bonito. Yo soy el único soldado de nuestro glorioso Ejército Nacional en el Mundial.