Molano ganó en el embalaje y cerró con broche de oro la Vuelta a España

Sorpresa total en la jornada 21 de la Vuelta a España. Mientras todos los focos estaban sobre Remco Evenepoel, ganador de la clasificación general, Sebastián Molano, corredor colombiano del UAE, se batió en el embalaje con Mads Pedersen, ganador de la clasificación por puntos y se llevó el último triunfo de etapa de esta edición de la carrera.

Cuando se esperaba que Pascal Akerman, embalador principal del UAE por excelencia, le saliera al paso al colombiano, que hacía las veces de lanzador para el alemán, Molano siguió imponiendo el paso en cabeza del lote que buscaba la etapa.

Akerman no salió, se quedó a su rueda, pero quien sí salió fue Pedersen, que ya había ganado tres etapas y buscaba el poker en Madrid en la clausura de la carrera. No se consolidó una batalla como tal por la victoria, pues el paso de Molano fue demoledor y el embalaje de Pedersen le alcanzó para llegar segundo, más no para rebasar al colombiano en los 250 metros finales.

Es la segunda etapa que ganó Colombia en la carrera después de que Rigoberto Urán se consagrara en la etapa 17 con llegada al Monasterio de Tentudía, siendo ese el primer triunfo del país en la competencia.

Cabe resaltar que después de los dos triunfos de etapa, el cuarto puesto de Miguel Ángel López en la clasificación general es lo más destacado de Colombia en esta carrera, a la que llegaban seis corredores nacionales. Supermán quedó a 48 segundos de Juan Ayuso, compañero de Molano y tercero en el podio. Rigoberto Urán también se metió en el top-10 a 11:04 de Remco Evenepoel, ganador de la ronda ibérica.

Evenepoel, consagrado de rojo

El ciclista del Quick-Step se convirtió a sus 22 años en el primer belga en conquistar una grande desde que Johan de Muynck se impusiera en el Giro de Italia en 1978.

Sólo una catástrofe podría haber despojado al belga de su primer triunfo en una gran vuelta, en la que está acompañado en el podio por los españoles Enric Mas (Movistar) y Juan Ayuso (UAE). A sus 19 años, Ayuso se convirtió en el ciclista más joven a subir al podio de una grande desde 1904.

Evenepoel sucede en el palmarés de la Vuelta al esloveno Primoz Roglic, cuya caída cuando luchaba por la 16ª etapa marcó el último tramo de la ronda española.

