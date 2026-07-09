Murió Rafael Antonio Niño, leyenda del ciclismo colombiano

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Hay luto en el ciclismo colombiano. Este jueves falleció Rafael Antonio Niño, uno de los escarabajos más legendarios que ha dado el país y una de las figuras más importantes en la historia del deporte nacional. Su nombre quedó grabado para siempre entre los grandes referentes sobre el caballito de acero gracias a una trayectoria repleta de títulos.

Niño tenía 76 años y se encontraba en Tunja (Boyacá), donde era atendido por su delicado estado de salud. Héctor Urrego, exciclista y periodista deportivo, informó que el histórico corredor estaba luchando contra una enfermedad pulmonar, condición que finalmente le causó la muerte.

Considerado uno de los ciclistas más importantes en la historia de Colombia, El Niño de Cucaita construyó un legado difícil de igualar. El boyacense continúa siendo el máximo ganador de las competencias ciclísticas más importantes del país, una marca que refleja el dominio que ejerció durante una de las épocas doradas del ciclismo colombiano.

Durante su etapa como profesional conquistó en seis ocasiones la Vuelta a Colombia, récord que aún permanece vigente. Se coronó campeón en las ediciones de 1970, 1973, 1975, 1977, 1978 y 1980, consolidándose como el pedalista más exitoso en la historia de la prueba más tradicional del calendario nacional.

A ese impresionante palmarés también sumó cinco títulos del Clásico RCN, certamen que ganó en 1971, 1972, 1973, 1975 y 1976. Ese registro respalda el dominio que ejerció durante la década de los setenta y explica por qué Rafael Antonio Niño será recordado como una de las mayores leyendas que ha tenido el ciclismo colombiano.

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