Nairo, herido pero con ganas de dar pelea

El Espectador

Se acaba la montaña y con ella la opción de que Nairo Quintana se acerque al podio del Tour de Francia.

Luego de la brillante actuación del boyacense en la etapa del miércoles, ayer se esperaba una jornada tranquila, con 171 kilómetros llanos, ideal para recuperar energías. Pero para el colombiano no fue tal. Al promediar la fracción sufrió una fuerte caída que le afectó el hombro, el brazo, el tobillo y la pierna izquierda, además de un dedo de la mano derecha.

A pesar del impacto, Nairo logró retomar la marcha rápidamente y llegó en el lote de los favoritos.

“He tenido una caída lamentable. Estoy un poco dolido, pero espero que no sea nada delicado”, aseguró el ciclista del equipo Movistar.

Quinto en la general, a tres minutos y medio del líder de la prueba, el británico Geraint Thomas, Quintana envió un mensaje de tranquilidad de cara a la etapa del viernes, en los Pirineos, última oportunidad que tiene de meterse entre los tres primeros de la general.

“De momento me han hecho las curaciones y me han colocado un poco de gasas. Vamos a ver qué me dice el médico, pero creo que estoy bien”, aseguró.

“No parece que tenga mayor alcance que golpes por todo el cuerpo, sobre todo en la cadera, el tobillo y el hombro”, explicó después el doctor Jesús Hoyos, tras examinar al pedalista.

“Un dedo también lo tiene un poco contusionado, pero no parece que haya lesión ósea y esperemos una rápida recuperación. Tendrá que descansar y ponerse hielo, vamos a tenerlo listo”, agregó.

La etapa del viernes, entre Lourdes y Laruns, de 200 kilómetros, tiene seis premio de montaña en los Pirineos, entre ellos dos de categoría especial, en los que se espera el último ataque del Movistar, que todavía tiene esa bala en su cañón. El sábado habrá una contrarreloj individual de 31 kilómetros, antes de la etapa final en París para los embaladores.

Mikel Landa, compañero de Quintana, y séptimo en la general, a cuatro minutos y 34 segundos de Thomas, espera que el colombiano se recupere y que el equipo gaste sus reservas. “Hemos tenido el percance de su caída, pero esperamos que no sea delicado para así poder mover la carrera desde lejos, porque está claro que llegando con el equipo Sky al final hay pocas opciones”.

Por su parte, el líder y principal candidato al título, el británico Geraint Thomas, señaló: “Nos preparamos para lo peor y esperamos que se dé lo mejor. Espero ataques desde el principio y que Movistar y Tom Dumoulin intenten algo durante la etapa. Habrá que estar muy atentos, como a lo largo toda la carrera”.