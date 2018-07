Nairo: "Queremos salud para seguir intentándolo y hacer cosas buenas"

AFP

La mayor esperanza colombiana en este Tour de Francia, Nairo Quintana (Movistar), afirmó este viernes, antes de la decimotercera etapa de la ronda francesa, que sigue estando bien, pese a que perdió tiempo ante los favoritos el jueves en Alpe d'Huez.

"Ha sido más un golpe de calor lo que me dio. El cuerpo sigue estando bien. Claro que las diferencias siguen siendo grandes, pero Mikel (Landa) sigue estando ahí adelante", señaló.

Quintana atacó a siete kilómetros de la llegada en Alpe D'Huez, aunque fue rápidamente alcanzado y descolgado por los favoritos, para entrar en la meta en novena posición, a 47 segundos del ganador de la etapa y líder de la prueba, Geraint Thomas (Sky).

En la general, Quintana también es noveno, a 4:13 de Thomas, mientras que su compañero Mikel Landa es séptimo, a 3:13. "Queremos salud para seguir jugando, seguir intentándolo y hacer cosas buenas. La posición no es la mejor, pero me quedo con que el cuerpo está bien y espero que el calor no me siga afectando", concluyó.