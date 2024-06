Nairo Quintana abandonó la Vuelta a Suiza por una fractura en su mano derecha

Quintana venía de lograr una buena actuación en el Giro de Italia 2024. Foto: Agencia AFP

El ciclista colombiano Nairo Quintana, del equipo Movistar, se bajó antes de la tercera etapa de la Vuelta a Suiza tras detectarse una fractura en la mano derecha luego de la caída que sufrió el lunes durante la disputa de la segunda etapa de la competición.

Quintana se fue al suelo en la jornada del lunes y en la misma se produjo una fractura no desplazada del cuarto metacarpiano de la mano derecha, confirmada en las posteriores pruebas radiológicas que realizó la escuadra española.

🏥👨🏻‍⚕️ 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐔𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞: @NairoQuinCo



Tras su caída ayer lunes durante la segunda etapa del #TourdeSuisse, y ante el dolor que sufría, Nairo pasó pruebas radiológicas anoche.



Quintana sufre una fractura no desplazada del cuarto metacarpiano de la mano derecha. El… pic.twitter.com/hqFJMI4Sjy — Movistar Team (@Movistar_Team) June 11, 2024

“Ayer he tenido la caída, he intentado librar, al final caí en la yerba. No me hice rasguños ni nada, de hecho ni la mano tengo rasguñada, pero algo me pegó en el hueso y me fracturé la mano. Estoy fuera de competición, pero nuevamente a entrenarme fuerte y a regresar a las carreras que vienen”, comentó Nairo en una de sus historias de Instagram.

El ciclista colombiano seguirá tratamiento mediante y no tomará la salida de la tercera etapa del martes para iniciar cuanto antes su recuperación, con vistas a la disputa del próximo Tour de Francia, entre el 29 de junio y el 21 de julio.

Nairo venía de hacer una buena participación en el Giro de Italia 2024, carrera que concluyó en la posición 19, en lo que fue su regreso a una Gran Vuelta tras ser descalificado del Tour de 2022 y estar sin equipo durante 2023. Su lesión en Suiza no es la primera que sufre este año.

En abril pasado, durante la Vuelta a Cataluña, el pedalista boyacense también sufrió una dura caída y poco después se supo que en el impacto se rompió el ligamento esterno-clavicular anterior de su brazo derecho. Por fortuna se recuperó a tiempo para disputar el Giro.

