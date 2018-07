Nairo Quintana cedió 10 segundos más ante los favoritos al título del Tour

Redacción deportes

La etapa 14 del Tour de Francia estuvo marcada por dos finales intensos e interesantes. El primero fue por el triunfo de la etapa, que fue ganada por el español Ómar Fraile del equipo Astana. El segundo, por la clasificación general, en donde los tres primeros del podio no cedieron terreno y mantuvieron las diferencias (Thomas, Froome y Dumoulin). El colombiano Nairo Quintana no les pudo seguir el paso en el último ascenso de segunda categoría y terminó perdiendo 10 segundos más ante ellos. El boyacense es el mejor escarabajo en la clasificación general, en la octava casilla a 4'23 del líder.

Los otros colombianos que fueron protagonistas de la jornada fueron Daniel Felipe Martínez, quie cruzó la meta en la casilla 12, y Egan Bernal, quien marcó el ritmo del equipo Sky en el último puerto de segunda categoría, a pocos kilómetros del final de la jornada.

Nairo, al final de la etapa delcaró que "me alegra volver a estar cerca de los mejores en un repecho tan duro como este. Me faltò un puntito al final, pero en días anteriores sufrí más. Fue importante que hiciese menos calor. Tenemos tiempo perdido pero no renuncuamos y queremos estar mejor".

La primera de Fraile

El español Omar Fraile (Astana) levantó los brazos por primera vez en el Tour de Francia, en su primera participación, al imponerse en la 14ª etapa, este sábado en Mende, por delante del francés Julian Alaphilippe.

El pelotón, con el maillot amarillo Geraint Thomas (Sky) y sus principales adversarios, estaba a 20 minutos del ganador a una decena de kilómetros de la meta.

La etapa estuvo marcada por una escapada de 32 corredores que se formó en la primera hora, tras un inicio de jornada muy agitado.

Varios pretendietnes al título (Bardet, Landa, D. Martin) cayeron en la trampa de los abanicos, producidos por el viento, antes de que el equipo Sky disminuyera su esfuerzo.

La escapada incluyó corredores de 15 equipos diferentes (de 22 presentes en el Tour) y abrió una brecha importante que el pelotón permitió.

Por delante, el belga Jasper Stuyven tomó distancia a 35 kilómetros de la meta con sus últimos acompañantes (Gorka Izagirre, Slagter). Abordó la última subida, de 3 kilómetros, con una ventaja de un minuto y medio.

Entonces Fraile se lanzó a su captura, superando a Stuyven a 500 metros de la cima. Alaphilippe, que esperó más tiempo, llegó demasiado tarde para preocupar a Fraile.

El español de 28 años, vencedor de una etapa en el Giro de 2017, participa en el Tour por primera vez.

Este domingo se disputará la 15ª etapa, que une Millau y Carcasona, un recorrido favorable a los ataques, en la víspera de la segunda jornada de descanso.