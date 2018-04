Nairo Quintana correrá junto a Mikel Landa la Vuelta al País Vasco

Redacción deportes

Nairo Quintana y Mikel Landa correrán juntos por primera vez en la Vuelta al País Vasco. El Movistar confirmó el equipo que estará en la competencia que se disputará del 2 al 7 de abril. Landa será el número uno de la escuadra telefónica y el pedalista boyacense lo acompañará como segundo líder, así lo hizo recientemente en la Vuelta a Cataluña con Alejandro Valverde, prueba en la que hicieron el 1-2 en la clasificación general.

Ambos corredores, que aspiran a liderar el equipo Movistar en el Tour de Francia, estarán disputando su cuarta carrera del año. Ambos buscan su primer título de la temporada. Landa compitió en la Vuelta a Andalucía, Tirreno Adriático y Record Bank E3 (en Bélgica). Su mejor resultado fue la sexta posición en la general. Por su parte, Nairo, terminó en la segunda posición en la Vuelta a Colombia Oro y Paz y en la Vuelta a Cataluña, además terminó 60 en la Dwars door Vlaanderen (en Bélgica).

En el Movistar estarán también los colombianos Winner Anacona y Carlos Betancur. Mientras que los españoles Víctor de la Parte, José Joaquín Rojas y Rafael Valls serán los ciclistas que completen el grupo. “Preparé la Vuelta al País Vasco en Benidorm para asegurarme el buen tiempo y también para estar más tranquilo y concentrado de cara al que va ser mi primer gran objetivo del año. Ya dije que en Tirreno y en la Itzulia quería estar muy bien y creo que llego en muy buena forma. En Italia me encontré muy bien y he asimilado ese trabajo. El haber ganado allí también me dio un punto más de tranquilidad. Sabía que había trabajado bien, pero una victoria siempre te reafirma y te da más confianza”, afirmó Mikel Landa en una entrevista publicada por el equipo en su página web.

El español será el número uno del equipo español para esta competencia. Correrá en su casa y buscará su primer título con los colores del Movistar. “Es una vuelta que, además de ser la de casa, me trae muy buenos recuerdos y espero hacerlo muy bien. La general seguro que va a estar muy apretada y se va a decidir en muy pocos segundos. Gente como Kwiatkowski o Roglic pueden sacar bastante ventaja en la contrarreloj y luego hay gente como los hermanos Izagirre, Alaphilippe, Porte, Nibali, Urán. Hay mucho favorito, somos muchos candidatos”, agregó el español.

Para esta carrera se espera la participación de ciclistas como Vicenzo Nibali, Richie Porte, Romain Bardet, Adam Yates, Rigoberto Urán e Ilnur Zakarin, quienes también partirían como favoritos para quedarse con la victoria en la clasificación general. El lunes, la carrera comenzará con una etapa en Zarautz de 162 kilómetros en la que sobresalen cinco premios de montaña, el último de ellos a falta de siete kilómetros de meta.