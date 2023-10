“Hoy vuelvo a soñar en que puedo seguir haciendo cosas bonitas”: Nairo Quintana

Nairo Quintana ganó el Giro de Italia y la Vuelta a España con el Movistar./ AFP Foto: AFP - JEFF PACHOUD

El regreso de Nairo Quintana al Movistar Team ha sido una de las grandes noticias del año en el deporte nacional. El ciclista de Cómbita, Boyacá, vuelve al equipo con el que se hizo grande entre 2012 y 2019, poniendo fin a una temporada sin correr después de su descalificación del Tour de Francia 2022, tras dar dos positivos por el analgésico tramadol, prohibido en el ciclismo desde 2019.

Sin embargo, eso ya quedó a un lado y los caminos se volvieron a encontrar. En Movistar, al que llegó en 2012, cosechó sus mayores éxitos, entre los que se cuentan principalmente una Vuelta a España (2016), un Giro de Italia (2014), una Volta a Catalunya (2016), una Vuelta al País Vasco (2013), entre otros y los que espera conseguir con la escuadra española.

Este lunes, en rueda de prensa en Bogotá, Movistar le volvió a abrir las puertas a Nairo Quintana con un emotivo video con sus logros más brillantes en el Movistar y las palabras de los seguidores a quienes inspira, les enseña a ganar y los motiva a seguir día a día. El director de la marca, Rafael Fernández, el CEO de Hispanoamérica, Alfonso Gómez, y el CEO de Colombia de Movistar, Fabián Hernández, destacaron los valores de Nairo y la alegría de volver a contar con el colombiano en sus filas.

“Volver aquí me llenó de mucha ilusión. Tanto que se me doblan las piernas de los nervios. Ha sido un gran reencuentro que la vida nos ha dado la oportunidad de volver a estar juntos de la mano del equipo y la marca. Quiero dar las gracias por el apoyo incondicional de Movistar durante once años. Fueron cuatro años de ausencia, pero ahora estamos aquí pensando en el buen futuro que viene para juntos”, comentó Quintana en el evento en Bogotá.

“Sabía que muchos colombianos, por no decir todos ustedes, así como yo y mi familia, deseaban que estuviera en las carreteras. Hoy, gracias a esta nueva oportunidad, vuelvo a soñar y a confirmar que puedo seguir haciendo cosas bonitas y aportándole al equipo. Tengo muchas ganas de seguir y de representar a la marca con los mejores valores”, afirmó.

Nairo Quintana, entre su timidez, aseguró que se encuentra en el mejor momento emotivo con esta gran nueva oportunidad. “Hace un año tenía que levantarme con fuerza, tenía que dar el ejemplo a mi familia y a mis hijos, antes de que a muchos colombianos de lo que nos pasa día a día. No podía dejar de pedalear para salir de ahí con el objetivo de volver a la competencia”, comentó.

“Esto para mí ha sido una victoria más. He disfrutado tanto como muchas de las carreras que gané con Movistar. En el paso del año, mis entrenamientos y la lucha por volver, hizo que muchas personas se dieran cuenta de que estaba en buena forma. Lo demás, lo que cuenta hoy es que tenemos una gran alegría por volver”, dijo.

Durante la rueda de prensa, Quintana comentó que su salida del equipo se dio, ya que él quería tomar nuevos aires. “La empresa y yo siempre nos extrañamos y nos pensamos. Siempre estuvimos unidos. Nos pensábamos y nos mirábamos, pero no dábamos el primer paso. Fui a buscar a Eusebio para preguntarle cómo estaba y después de una larga conversación, recordando grandes momentos, dijimos: ‘y ¿por qué no?’ y aquí estamos”, aseguró sobre su reencuentro.

Sobre su salida del equipo, Nairo señaló que no se debía a problemas con el grupo, sino a un cambio que quería hacer y regresa a Movistar porque extrañaba al equipo. “Son once años que he llevado la marca, más allá que el maillot. En todos nuestros eventos deportivos, ha sido la marca que ha estado respaldándonos e impulsando grandes cambios en la sociedad. Hoy retorno porque es mi casa. Siempre llevó la marca en el corazón. Algunos de ustedes cambiaron la línea de teléfono cuando me fui, pero yo nunca lo hice (risas). Ahora, como me escribieron muchos, retornamos todos a Movistar”, dijo.

“Pedaleaba todos los días y el manager estaba haciendo sus trabajos. Hubo acercamientos con otros equipos que, por fortuna, no se llegaron a un acuerdo. El Movistar es un equipo en el que tengo una gran oportunidad de dar lo que tengo y he hecho por estos años. Es una plantilla joven y le daré un gran respaldo al líder del equipo”, agregó.

En cuanto a los retos de la temporada, en la que se enfrentará a grandes ciclistas, Nairo fue claro y aclaró que, pese a no estar en competencia desde hace tiempo, no tiene miedo de las competencias. El boyacense estuvo entrenando hasta la última gota de sudor y no se ha bajado de su ‘caballito de acero’ en este tiempo. Sin embargo, sabe que tiene que manejar el ritmo con paciencia para regresar a lo más alto.

Nairo, además de entrenar, ha estado pendiente de las últimas carreras del ciclismo. Para él, competidores como Jonas Vingegaard o Tadej Pogacar son muy fuertes a los que no podría alcanzar en este preciso momento, pero va paso a paso para ir viendo cómo afrontar la temporada. También destacó el gran presente que tiene Colombia en los ciclistas juveniles.

Sobre el Tour de Francia y el Tour Colombia no aseguró que los correría, pues esa decisión estará ligada a la concentración del equipo y al esquema que quieran hacer en Movistar. Después del 20 de diciembre se sabrá en qué carreras estará.

También destacó el presente de los ciclistas colombiano Fernando Gaviria y Einer Rubio. Acepto, además, que también es momento de alzar la mano y pasar la batuta a los nuevos talentos que vienen pidiendo pista. “Soñamos con el sueño amarillo -del Tour de Francia-, pero no nos fue tan mal. Los colombianos cumplimos el sueño con Egan Bernal”, sentenció.

