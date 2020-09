Nairo Quintana: “Jamás he usado sustancias dopantes, no tengo nada que esconder”

Este lunes, un día después de la finalización del Tour de Francia, las autoridades abrieron una investigación por sospechas de dopaje al equipo Arkea Samsic en la que también están involucrados Winner Anacona y Dayer Quintana.

Nairo, en el ojo del huracán de la prensa mundial, emitió en la tarde de este martes un comunicado oficial en el que fue enfático: no utilizó sustancias dopantes.

"En relación con los últimos hechos quiero aclarar lo siguiente: La gendarmería francesa realizó un operativo en el hotel en el que mi equipo se encontraba hospedado el miércoles 16 de septiembre en Méribel, luego de terminada la etapa del Tour de Francia. Ese día las autoridades ingresaron a mi habitación e incautaron suplementos vitamínicos perfectamente legales, aunque quizá no familiares para las autoridades francesas. Esta es la principal razón por la que se necesita tiempo para que se aclare bien todo lo sucedido.

Para que no haya ninguna duda, quiero confirmar que nunca se encontraron sustancias dopantes. También deseo aclarar un malentendido: durante el reciente Tour o durante cualquier otra carrera previa, jamás he consultado auxiliares o personal extraño al equipo. No tengo y nunca he tenido nada que esconder. Ayer, por citación de las autoridades francesas, y voluntariamente, comparecí ante la fiscalía y contesté todas y cada una de sus preguntas con claridad y con la conciencia tranquila. En ese sentido, es necesario recalcar que no he sido objeto de alguna acusación por parte de las autoridades. Por mi parte, estoy y estaré presto a esclarecer cualquier duda de la fiscalía, tal y como ya hice el lunes y el día de hoy. Yo, Nairo Quintana, he sido un corredor limpio durante toda mi vida deportiva y tengo un pasaporte biológico impecable. Quiero aclarar a la opinión pública, a mis fanáticos y los seguidores del ciclismo que nunca en toda mi carrera - junior, sub-23 y profesional- he utilizado sustancias ilegales que mejoren mi rendimiento deportivo y que traicionen los principios del deporte.

Por ahora, se desarrolla una investigación preliminar y yo he contestado a todas las preguntas y dudas y estoy dispuesto a seguir haciéndolo de forma voluntaria hasta aclarar toda esta situación partiendo de la base apuntada: jamás he utilizado sustancias dopantes y no se encontró ninguna sustancia ilegal en la investigación policial. Yo, sin miedo, seguiré siendo fuerte, defenderé la verdad y seguiré mi camino, por más que la multitud, a ratos, tome otro rumbo", cierra el comunicado del pedalista que ha ganado una Vuelta a España, un Giro de Italia y se ha subido tres veces al podio del Tour de Francia.

Las frías palabras del Arkea Samsic

El equipo francés emitió un comunicado oficial que, lejos de tranquilizar, hizo todo lo contrario: dejó abierta la puerta de un posible dopaje y decidió desmarcarse de los corredores colombianos implicados, pues la investigación “afecta solo a un número muy limitado de ciclistas, así como a su entorno cercano, no empleado por el equipo.”

Dos personas fueron interrogadas este lunes. Según el diario Le Parisien, se trata de un médico y de un kinesiterapeuta. Y aquí entra otro de los elementos preocupantes: para sustituir a su médico titular ausente por razones de salud, el equipo había llamado excepcionalmente para el Tour de Francia a un colombiano, compatriota de su líder Nairo Quintana, señaló el entorno del equipo, sin precisar si este doctor era una de las dos personas interrogadas.

"Apoyamos a nuestros ciclistas, pero si resulta que al final de la investigación hay elementos que confirmen las prácticas de dopaje, el equipo se disociará inmediatamente de tales actos y tomará las medidas necesarias.

En el curso de una investigación dirigida por la fiscalía de Marsella, contra “una pequeña parte de los ciclistas” del equipo, fueron descubiertos “varios productos de salud, incluidos medicamentos entre sus pertenencias personales, pero también, y sobre todo, un método que podría ser calificado de dopante”, precisó la fiscal de Marsella, Dominique Laurens.

Preguntado por la AFP respecto a estas investigaciones llevadas por la Oficina Central de Lucha contra las Infracciones al Medioambiente y a la Salud Pública (OCLAESP), el mánager general del equipo bretón, Emmanuel Hubert, declaró “evidentemente apoyo a los ciclistas. Pero si se probara que, al término de la investigación en curso, aparecieran elementos que confirmaran la veracidad de prácticas de dopaje, el equipo se disociaría inmediatamente de tales actos y tomaría sin demora las medidas que fueran necesarias para poner fin a los lazos que puedan unirle a métodos inaceptables y siempre combatidos”.

Según precisiones suministradas a la AFP por una fuente próxima al caso, confirmando informaciones del Journal du Dimanche y de L’Equipe, un registro fue realizado por la OCLAESP contra varios ciclistas del equipo Arkéa-Samsic, incluido el colombiano Dayer Quintana, hermano de Nairo, y miembros del equipo médico.

Hubert indicó que el registro solo “afectó a un número muy limitado de ciclistas, así como a su entorno cercano, no asalariado del equipo”.

“La formación, su mánager general, así como su equipo técnico, no están siendo informados de ningún elemento relativo al desarrollo de la investigación, que no apunta al equipo o a sus técnicos directamente”, añadió.

El registro, según los dos diarios, tuvo lugar el miércoles cerca de Méribel.

- Riesgo de prisión y multa -

La investigación ha sido abierta por “administración y prescripción a un deportista, sin justificación médica, de sustancia o método prohibidos en el marco de una manifestación deportiva, ayuda a la utilización e incitación al uso de sustancia o método prohibido a los deportistas, transporte y tenencia de sustancia o método prohibido para uso de un deportista sin justificación médica”, precisó Dominique Laurens, recordando que la pena en estos casos puede alcanzar los cinco años de prisión y los 75.000 euros (88.788 dólares) de multa.

Este caso aparece como el más resaltable desde hace varias ediciones del Tour de Francia, tras varios años marcados por la intervención de la policía durante la prueba, desde el caso Festina en 1998.

Entre los últimos, la intervención en una jornada de descanso en el Tour de 2012 contra Rémy Di Grégorio, y también registros sistemáticos de la OCLAESP tras cada anuncio de control antidopaje positivo, como el del luxemburgués Frank Schleck en 2012.

- Quintana, líder del equipo -

Arkéa-Samsic trajo esta temporada al equipo al colombiano Nairo Quintana como líder de la formación, fichando además a su compatriota Winner Anacona y a su hermano pequeño, Dayer Quintana.

El equipo es el heredero de la formación llamada Bretagne y después Fortuneo. Tomó una mayor dimensión estos últimos años fichando en 2018 al francés Warren Barguil, que acababa de realizar un Tour de Francia notable (dos etapas de montaña y maillot de lunares de mejor escalador) y después a finales de 2019 a Nairo Quintana, tres veces presente en el podio en el Tour en años anteriores.

Nairo Quintana se mostró en buena forma a principios de año, hasta su victoria en la etapa reina de la París-Niza, pero se dejó ver menos en el Tour. Atrapado en una caída en la decimotercera etapa con llegada al Puy Mary, terminó la carrera en el anonimato, en la decimoséptima posición el clasificación general, a más de una hora del vencedor, el esloveno Tadej Pogacar.

Por su parte, Dayer Quintana, que participaba por primera vez en el Tour, terminó en el puesto 95.