Nairo Quintana lidera la lista de Colombia para el Campeonato Mundial de ruta

Nairo Quintana es una de las esperanzas de la delegación colombiana en Tokio 2020. Foto: Crédito: Comité Olímpico Colombiano

Del 17 al 25 de septiembre, la ciudad de Wollongong, al sureste de Australia, acogerá las competencias del Campeonato Mundial de ruta, que tendrá presencia de 18 ciclistas nacionales, en cinco categorías, que harán parte de la selección de Colombia Andina.

La nómina colombiana estará encabezada por el campeón del Giro de Italia (2014) y de la Vuelta a España (2016), Nairo Quintana (Arkéa Samsic), quien representará a nuestro país en un evento orbital por quinta ocasión en su carrera, y quien regresa a un Mundial de ruta, tras su participación en Yorkshire 2019.

El pedalista boyacense actualmente se encuentra peleando por demostrar su inocencia y el pasado jueves recurrió al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) por su descalificación del último Tour de Francia, en el que terminó sexto, debido al uso de un analgésico prohibido: tramadol. A pesar de la sanción, Quinatana no fue suspendido, ya que esta sustancia, si bien no se permite, no se considera dopante. Por eso, el colombiano podrá estar en el Mundial.

Mire: Caso Nairo Quintana: la primera respuesta del TAS a la apelación del ciclista

Tras anunciarse su descalificación del Tour de Francia, Nairo Quintana anunció que no participaría en la Vuelta a España, explicando que no tenía “ni la cabeza ni el cuerpo para competir”.

“Prefiero regresar a casa, organizar y preparar mi defensa sobre la notificación que me ha llegado en el día de ayer (miércoles)”, declaró entonces el corredor colombiano, ganador de la Vuelta en 2016, en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram.

La selección de Colombia en el Mundial de Ruta

Junto a Quintana estará el antioqueño Sergio Andrés Higuita (Bora-Hansgrohe), actual campeón nacional de ruta, y ganador en la presente temporada de la Vuelta a Cataluña y subcampeón de la Vuelta a Suiza. La Selección de Colombia Andina, que estará en Australia bajo las órdenes del entrenador nacional Carlos Mario Jaramillo, tendrá además en la categoría élite a Rodrigo Contreras (EPM-Scott), campeón panamericano de ruta en San Juan 2022; Wilson Estiben Peña (Colombia Tierra de Atletas), cuarto en la Vuelta a Colombia 2022, y a Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates), y Harold Tejada (Astana), corredores que participan por estos días en la Vuelta a España.

En la categoría Sub-23, estarán presentes: Nicolás Gómez Jaramillo (Team Colpack), campeón panamericano Sub-23 de ruta; Germán Darío Gómez (Colombia Tierra de Atletas GW), campeón nacional Sub-23 de ruta y ganador de la Vuelta de la Juventud 2022; Juan Manuel Barboza (Orgullo Paisa), campeón nacional Sub-23 de la contrarreloj y Juan Tito Rendón (Orgullo Paisa), subcampeón de la Vuelta de la Juventud 2022.

Por su parte, en la categoría femenina élite, el equipo nacional tendrá presencia con cuatro corredoras: Diana Carolina Peñuela (DNA Pro Cycling), reciente campeona de la Vuelta a Colombia Femenina 2022 y actual campeona nacional de ruta; Lina Marcela Hernández (Colombia Tierra de Atletas), subcampeona panamericana y campeona nacional de la contrarreloj; Paula Andrea Patiño (Movistar Team), reciente campeona por equipos del Tour de Francia femenino, en el que se convirtió en la primera colombiana en terminar la carrera más importante de la categoría UCI Women’s Team, y Natalia Franco (WCC Team) que viene de correr varias carreras en Francia y España, entre las que se destacan la Vuelta a Burgos Femenina (72°) y el Tour Femenino Internacional de los Pirineos (13° en la general).

También: Colombia debuta en la Americup: grupos, favoritos y todo lo que debe saber

Diana Peñuela, campeona de la Vuelta a Colombia Femenina 2022 y actual campeona nacional de ruta encabezará la nómina élite femenina en Wollongong.

En junior, los representantes nacionales serán los campeones nacionales de la categoría: Robert Andrés Plazas (CRI), Angie Mariana Londoño (CRI) y Paula Valentina Barrios (ruta), además de Diego Fernando Pescador, reciente campeón de la montaña y cuarto de la general en la Coppa Pietro Linari, en Italia.

Las competencias del Mundial de ruta se abrirán el domingo 18 de septiembre, con las pruebas contrarreloj en las categorías élite, en las que competirán Lina Marcela Hernández y Rodrigo Contreras, que deberán recorrer una distancia de 34.2 kilómetros.

La actividad continuará el lunes 19, con la contrarreloj Sub-23 y el martes 20, con las pruebas junior.

El viernes 23, se disputarán las pruebas de ruta en las categorías masculinas junior y Sub-23, mientras que el sábado 24, el turno será para las pruebas femenina en élite y junior.

El evento mundialista terminará el domingo 25 de septiembre, con la prueba de ruta élite masculina, en la que los competidores deberán recorrer 266.9 kilómetros, con salida en Helensburgh y llegada en Marine Drive.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador