Nairo Quintana: "No es fácil brillar como lo ha hecho Egan Bernal"

Redacción deportes

Las palabras del campeón, del corredor con más triunfos, con más títulos, y uno de los que abrió el camino hace ya varios años para los colombianos en el ciclismo del mundo, Nairo Quintana. El boyacense, el hombre del Movistar Team, habló sobre su última carrera de tres semanas con la escuadra con la que ha conseguido los logros más importantes de su carrera, también felicitó a Egan Bernal por ser el primer colombiano en ganar un Tour de Francia y aseguró que su sueño amarillo sigue intacto. Habló el campeón.

El corredor del Movistar Team solo tuvo palabras de felicitación y alegría con Egan Bernal, quien hace casi dos semanas se convirtió en el primer campeón del Tour de Francia. "Nunca ha sido fácil llegar allí y brillar como lo ha hecho él, es un corredor con muchas condiciones", afirmó Quintana en diálogo con Blu Radio.

¿Qué le dijo Nairo a Egan cuando ganó el Tour? "Siempre he hablado con él, no solo en este Tour. Le dije que hay que disfrutar y aprovechar de los momentos buenos. La gente no se acuerda de las cosas buenas sino de las malas".

Egan, durante su celebración en Zipaquirá, le agradeció al ciclismo colombiano, a los excorredores y sobre todo a Quintana a quien considera como el mejor deportista en la historia del país.

Su salida del Movistar es un hecho. Lo que aún no es oficial es su firma con el Arkéa-Samsic, a pesar de que Nairo ya dijo que sí al igual que su padre quien confirmó el traspaso durante el pasado Tour de Francia. Para Nairo, el cambio de escuadra es la apertura de una nueva etapa.

"Salir del Movistar es cerrar un ciclo, es un momento en el que tiene que haber cambios para mejorar. Cuando se gana hay aprovechar y disfrutar, pero no hay que entregarse cuando en la carretera la cosa no se pone bien".

¿Con cuáles sensaciones se va del Movistar? "Con unas muy buenas. Fue una etapa muy buena, llegué muy joven y me enseñaron muchas cosas, comencé a ganar, me apoyaron, y cerramos este ciclo en mutuo acuerdo. Aún queda el resto del año por completar y me voy agradecido".

Precisamente en ese futuro inmediato figura la Vuelta a España, que comenzará el próximo 24 de agosto, la cual será la última gran vuelta para Quintana con los colores del Movistar. "Siempre he estado entrenando para disputar. Llegamos en buenas condiciones y enfrentaremos a corredores que vienen frescos del Giro, pero espero hacer un buen papel. Falta ver qué espera el equipo porque vamos con tres líderes".

Frente a eso de llegar con tres hombres para pelear la carrera, como pasó en el pasado Tour de Francia en el que hubo molestias, roces y palabras entre él y los españoles Mikel Landa y Alejandro Valverde. Por eso Quintana aseguró que terminada la ronda gala todo se calmó. "Al final no hubo ningún problema ni con Landa ni con Valverde, seguimos juntos para las próximas carreras. En La Vuelta vamos a estar con Alejandro y Richard Carapaz, también está la posibilidad de que vaya Winner y pueda brillar". Eso sí, no dudo en invitar a los aficionados a estar pendientes: "Los invito que nos estén apoyando a todos los colombianos".

Anacona al igual que su hermano Dáyer acompañarán a Nairo en el Arkéa-Samsic. "La idea es encontrar un equipo donde esté augusto, donde me sienta apoyado, que me sienta como el protagonista que soy y pueda responder cómo lo he podido hacer siempre".

Y así como en el último día del Tour de Francia que ganó Egan, Quintana reiteró que sí, que aún tiene en su cabeza y su mente lograr este título y que espera con el Arkéa lograrlo. "El sueño amarillo sigue vivo en mi corazón", concluyó.