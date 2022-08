Nairo Quintana presentó su apelación en el TAS ¿cuándo saldrá la decisión final?

Nairo Quintana en el Tour de Francia 2022. Foto: EFE - GUILLAUME HORCAJUELO

Tras la sanción de la Unión Ciclística Internacional (UCI) por supuesto uso de tramadol (sustancia prohibida, más no dopante) en el último Tour de Francia, Nairo Quintana presentó este viernes su apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

La decisión de la UCI contra el ciclista boyacense se conoció desde el pasado 17 de agosto y Nairo Quintana contaba con 10 días para apelar la determinación del máximo ente del ciclismo mundial, que suspendió los resultados que el colombiano tuvo en el pasado Tour, aunque le permitía seguir compitiendo.

Ahora Quintana, tendrá que esperar, según su abogado, Andrés Charria, aproximadamente otros 10 días para recibir la respuesta del tribunal.

Según el encargado de la defensa del ciclista, en conversación con ESPN, no es 100% seguro que esa respuesta llegue en ese plazo, pero sí será fundamental, para las intenciones del colombiano, que la respuesta sea positiva. Si no sucede así, Nairo Quintana no tendrá más instancias para revertir la decisión.

¿Qué dijo Nairo Quintana sobre su apelación?

Este viernes, el pedalista del Arkea publicó un comunicado de prensa en el que aseguró: “Lo primero que queremos aclarar es que este no es un caso de dopaje, entendido en el contexto del dopaje como trampa o consumo de sustancias para mejorar un resultado deportivo”.

Quintana, de hecho, se bajó de la Vuelta a España, no por una sanción, sino porque quería preparar su defensa ante el TAS.

“La defensa estará enfocada en dos ámbitos, el científico, que demostrará que Nairo Quintana no consumió esta sustancia; y el jurídico, que buscará tumbar una sanción a todas luces desproporcionada e injusta”, explicó el pedalista en su comunicado.

“Así como en las últimas semanas de las grandes vueltas Nairo siempre ha confiado en sus condiciones y en su equipo, hoy también él deposita su confianza en ustedes, para que sigan a su lado en este momento complicado, pero del que seguro saldremos victoriosos y levantando los brazos”, finaliza el corredor.

Ya se presentó la apelación ante el TAS en el caso de Nairo. La defensa se basó en el ámbito científico y jurídico.

Por ahora, Nairo Quinatan está ante un panorama complicado. Se rumorea que del resultado de la apelación dependerá que Arkea cumpla el nuevo contrato que firmó con el colombiano hace unas semanas por tres años. Es posible que el acuerdo se vuelva a negociar, aunque en este momento el pedalista está principalmente preocupado por demostrar que es inocente.

