Nairo Quintana: “Puede que corramos el Tour pensando en las etapas y la montaña”

El boyacense habló del nuevo enfoque del Arkea en el Tour, su recuperación y acerca de la “crisis de victorias” del ciclismo colombiano.

En un panel organizado por Ciclismo en Grande, Nairo Quintana atendió a El Espectador y a los demás medios de comunicación para hablar acerca de su recuperación tras las cirugías en sus rodillas, sus aspiraciones en el Arkea y su futuro.

Reconoció que este año irá por otros objetivos en el Tour de Francia: buscará ganar etapas y quedarse con la clasificación de la montaña. Le hizo un llamado al periodismo colombiano y anunció que pronto publicará su propio libro.

¿Cómo va la recuperación de sus rodillas?

Desde el primer momento comencé a hacer la rehabilitación, con los aparatos modernos de ahora para mantener la musculatura cuando no podíamos movernos. Empecé a trabajar y tres meses y medio después que pude caminar. No dejé reposar el cuerpo y cuando retomé la bicicleta tenía buena condición.

¿Cómo fue la operación?

Fue una artroscopia, pero tocaba entrar a limar todo el cartílago y retirar las partes que se desprendieron. Es como cuando golpeas un hielo y el hielo se cristaliza, luego tiene que volver a ser liso, pero jamás va a volver a ser liso. El cartílago no se recupera, se rehabilita. Se lima hasta donde más se puede. ¿Qué pasa? Que tiene una cicatrización que se da entre 12 y 15 semanas nada más, no puedes caminar ni mover las piernas. Una buena cicatrización hace que pueda seguir caminando y hacer el deporte normal. Por fortuna soy ciclista y el movimiento que hago no es tan perjudicial para la rodilla. Pero no se ha acabado, tengo pesas para fortalecer y que el músculo no se degenere. Hay días que me duelen corriendo, cuando hay frío sobre todo. Estamos trabajando para que todo se vaya solucionando.

Balance de su proceso en el equipo Arkea

He hecho menos de diez carreras en estas dos temporadas. El comienzo del año pasado fue muy bueno, luego vino un Tour muy accidentado. Y este año he hecho tres carreras estando casi siempre entre los diez primeros, después de una cirugía en las rodillas, no se puede dar mucho más. En otras condiciones de salud ya estaríamos igual o parecidos al año pasado, pero quiero decirles que estoy montando bicicleta desde enero. Un mes y poco desde que tuve contacto con la bicicleta terminé haciendo un noveno lugar. Mucha gente critica, pero tenemos que hacer un análisis de lo que ha pasado, no solo a mí, sino a todos. Desde el año pasado no ha sido un buen año para los colombianos, hay que hacer un análisis de lo que está pasando.

Situación de los ciclistas colombianos en el exterior

Hay una crisis de victorias colombianas, salvo la victoria del “Chavito” en Cataluña, no ha habido muchas, el año pasado tampoco. No hemos estado tan brillantes como otros años. Tanto para el esprint, la montaña o las carreras de un día. No ha sido fácil para nosotros retomar las fuerzas que teníamos antes. Hay muchas cosas por analizar. No es Nairo, son todos los colombianos.

Cómo ve el recambio generacional de colombianos para carreras de tres semanas.

Este era un análisis que venía haciendo de hace tiempo, es complicado, sobre la generación joven que pasó hace dos o tres años al World Tour. Hemos visto a un gran Higuita, pero hemos visto corredores que han regresado como Bohórquez y otros más. Unos subirán, otros regresarán. Han venido muy fuertes, lo son, pero en Colombia. Porque el ciclismo es diferente en Europa, es otro ritmo más alto, la forma de correr es distinta. Hay que saber ubicarse, ir en el llano, escoger la posición en determinados momentos... Todo eso es un trabajo que ellos no tuvieron como lo tuvimos nosotros. Un proceso que se hizo yendo a carreras duras, de viento, contra personas de nuestra edad, esto ellos no lo hicieron. Algunos son muy inteligentes como Higuita, pero les va a costar. Hasta que no pasen dos o tres años de proceso no se puede decir mucho. Veo muy bien a Harold Tejada, es muy inteligente y completo.

La situación del Arkea para arroparlo

Han surgido ciertas situaciones con el coronavirus, teníamos previsto hacer más fichajes. Pero como pasó con otros equipos, se redujeron plantillas y contratos. Tenemos el mismo sueldo, pero se ha dificultado hacer ciertos fichajes, algo que no nos garantiza para dar un paso más adelante. He tenido complicaciones con otros miembros del equipo por el virus, ha sido difícil. No estamos haciendo lo mismo que el año pasado, el virus ha complicado todo. Esperamos tener una mejor temporada en la segunda parte del año. Por mi parte, aparte de las caídas, los números siguen siendo buenos.

¿Si no es con el Arkea, está cerrada la puerta del World Tour para Nairo Quintana?

Tenemos un buen calendario de carreras, esa no es una preocupación. Entre ser y no ser... por mi parte el calendario que tengo es muy parecido al de un World Tour. Lo que sí quiero es que el equipo esté de primero en la clasificación de equipos Pro Tour. El año pasado la íbamos liderando, pero tuve mis problemas. Este año con los problemas de salud de nuestros corredores, con cuatro o cinco de los más importantes lesionados, hemos estado lejos, no es un secreto. Es una situación muy complicada y tenemos que ser fuertes y meternos en la cabeza que hay que pelear la clasificación por puntos. El Alpecin tiene muchas figuras, andan bien, será muy complicado.

Su llamado de atención al periodismo

Ustedes, con todo respeto, hacen sus titulares y la gente se pega de eso y opina sin conocimiento real. Cuando hice el primer podio en el Tour en 2013, yo me reía porque me preguntaban por mi mamá, papá, qué hará el perro cuando llegue, los vecinos, en fin... Yo pensaba: hoy estamos es en carrera. Lo que muchas veces es inaceptable es hacer una crítica para crucificar al deportista sin una objetividad o veracidad. Muchas veces critican de una forma que le hacen mal al ciclismo.

Yo los invito a decorar esas palabras. Muchos no saben lo que hay detrás de un ciclista: su familia, su salud, su felicidad, pero todos opinan. Un deportista no es una máquina y tenemos sentimientos. En el MotoGP hay ingenieros y máquinas, pero no siempre ganan los mismos. Y nosotros tampoco somos tontos: a los que llegan sin fundamento, los que entrevistan a un ciclista profesional y no son profesionales, pues no les hablamos. Nosotros nos debemos a la gente.

La remota posibilidad de correr el Giro de Italia por invitación

La UCI invitó a los equipos nacionales y en el Giro le dio prioridad a los equipos italianos. Ahora se abrió una posibilidad para ser invitados, el equipo entrará en consideración. Esto lo digo de parte mía, porque no hay ninguna comunicación de nadie, solo especulación mía. El recorrido del Tour es bastante particular y complicado para los colombianos: más crono y menos montaña, recorridos con viento...

¿Un cambio de modelo para disputar el Tour de Francia?

Haré el Tour a tope, como también podemos tener una consideración de hacerlo de una forma diferente. Podemos luchar por clasificación de montaña, por ganar etapas. Es posible pensando más que en el equipo, en el resultado final que podemos obtener viendo el tipo de recorrido del Tour. Estamos viendo de qué manera podemos afrontarlo y qué equipo podemos llevar para obtener los mejores resultados.

Qué le enseñó el Tour pasado: no corrió contra los favoritos, sino contra sí mismo para poder terminarlo luego de las caídas...

Teníamos mucha esperanza, queríamos hacerlo muy bien. Pero por las caídas debí abandonar para no hacerle más daño a mis rodillas, pero dejar a mi equipo en el medio sin aspirar a nada, era difícil. No tenía la conciencia del daño que tenía en las rodillas. También venía de un accidente de un carro que me atropelló en Colombia, no fue un periodo fácil. Acabó el Tour y nos dimos cuenta que era una de las lesiones más difíciles para un deportista. No es fácil de un día para otro volver a un estado competitivo, sobre todo al ritmo que va el pelotón rompiendo récords de velocidad y tiempos.

Su opinión acerca de la revolución de los jóvenes

Yo comencé a trabajar con los vatios a los 21, 22 años. Cuando comencé a ganar llevaba solo dos años entendiéndolos. Y cuando los entendimos le sacamos provecho en mis años pico. Estos chicos están comenzando desde los 12 años a medir los vatios. Si a los 15 no tienen potenciómetro están atrasados. Llegan muy profesionalizados al ciclismo sacando el máximo provecho de su cuerpo. En el momento en que nosotros estábamos empezando, ellos ya estaban a tope. Mejorar más que eso es muy complicado. Si lo pueden mantener, sería lo perfecto. Son niños que tienen mucha responsabilidad. No sabemos qué tanto van a durar, si cinco, diez o veinte años. Yo llevo 11 años como profesional y seguimos ahí dando palo, otras sufriendo. No sabemos cuánto van a durar estos jóvenes que empezaron con una prestación muy alta.

El libro que hablará de su carrera profesional...

Estoy escribiendo mi verdadero libro, de lo que ha sido parte de mi vida. Anunciaremos pronto cuándo lo vamos a lanzar. Este sí es escrito por mí, con mis palabras, con toda la veracidad de mi carrera.