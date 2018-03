Nairo Quintana, quinto en la tercera etapa de la Vuelta a Cataluña

Redacción deportes

Nairo Quintana puso patas arriba la Vuelta a Cataluña por unos kilómetros. El pedalista colombiano hizo parte de una escapada después de coronar el último premio de montaña del día, Port de Collabos, junto a Thibaut Pinot, Simon Yates y Matthias Frank. Una movida que no se esperaba ni el propio Alejandro Valverde. "Me he metido en una fuga sin querer, ¿Qué hago?", dijo el colombiano disculpándose por lo ocurrido tras finalizar una etapa que fue recortada por miedo de la organización a una posible avalancha. Terminó en la quinta posición, a 20 segundos del ganador del día, el belga Thomas de Gendt.

Camprodon (Girona) se convirtió en el final de etapa de urgencia de la tercera etapa de la Volta, de 153,2 kilómetros. El peligro de aludes debido al fuerte viento en la estación de esquí de Vallter 2000, el puerto de categoría especial donde originalmente tenía que acabar la carrera, obligó a los organizadores a cambiar el recorrido. Una decisión sabia y respaldada por los equipo del pelotón. Prueba de ello es que este miércoles la estación de esquí no abrió sus puertas debido al fuerte viento que soplaba en esta zona de los Pirineos orientales.

La etapa, sin embargo, fue de todo menos descafeinada. Y eso que el recorrido se vio reducido en más de 40 kilómetros, pues no solo se suprimió la ascensión final a Vallter 2000, sino también el Port d'Oix y de Rocabruna, ambos de primera categoría. En su lugar, el pelotón ascendió el puerto de Bracons, que ya estaba previsto, y el de Collabós, un alto llevadero de segunda categoría, situado a 13,5 kilómetros. Por ello, la modificación del recorrido ampliaba el abanico de aspirantes a alzar los brazos en la meta. Entre los favoritos figuraba Alejandro Valverde (Movistar Team) que, después del inesperado triunfo del martes, defendía el liderato y su equipo no descartaba otra victoria, siempre y cuando los pocos velocistas presentes en la Volta quedaran descartados en la ascensión al último puerto, pero la valentía de De Gendt se impuso.

La etapa salió de Sant Cugat (Barcelona) y el pelotón se lo tomó con calma, con un ritmo más lento con respecto a lo previsto. No tardo, sin embargo, en moverse la carrera. El vencedor de etapa, junto al mallorquín Lluís Mas (Caja Rural) y el vasco Mikel Bizkarra (Euskadi-Murias), entre otros, se atrevió con una escapada a unos 130 kilómetros de meta, que acabó siendo definitiva. Los cinco aventureros llegaron a gozar de un ventaja cercana a los tres minutos con respecto al gran grupo, que aumentó el ritmo en la primera ascensión del día, en Bracons, con los Mitchelton-Scott liderando la persecución.

En la cabeza de carrera, Bizkarra fue el primero en atacar en las rampas de Bracons, pero la experiencia de De Gendt se impuso. Solo Lluís Mas fue capaz de dar respuesta, pero el belga completó el puerto en solitario. En el descenso, sin embargo, los dos españoles dieron caza al ciclista de Lotto Soudal y emprendieron 20 kilómetros en llano antes de que De Gendt clavara el puñal definitivo.

El pelotón, sorprendentemente, bajó el ritmo y un súper clase como De Gendt lo aprovechó para dar un hachazo a sus compañeros de fuga y, a unos 20 kilómetros de meta, ascendió en solitario el último alto de la jornada, el Port de Collabós, consiguiendo una ventaja superior a los dos minutos con respecto al gran grupo. El avispero se movió antes de culminar el puerto. Los Mitchelton-Scott marcaron el ritmo, mientras que Marc Soler (Movistar Team) se animaba con un ataque para partir el gran grupo.

Sin embargo, ni el catalán ni Valverde, hasta hoy líder, entraron en el grupo perseguidor formado por Nairo Quintana (Movistar Team), Thibaut Pinot (FDJ), Simon Yates (Mitchelton-Scott) y Mathias Frank (AG2R La Mondiale). Dicho grupo reducido apretó la tuercas en los últimos 11 kilómetros y llegó a situarse a unos 20 segundos de De Gendt. Finalmente, el Sky apretó el ritmo en el pelotón y engullió a menos de dos kilómetros de meta a los perseguidores, mientras De Gendt celebraba el premio a la valentía.

Tras una jornada más movida de lo previsto, los grandes favoritos para ganar la 98ª edición de la ronda catalana tendrán mañana una oportunidad en la etapa pirenaica con final en la estación de esquí de La Molina para discutir la renta de 23 segundos que goza De Gendt con respecto a Alejandro Valverde (Movistar Team), segundo en la general.