Nairo Quintana regresaría al Movistar Team: en España ya lo dan como un hecho

Como he comentado, se lo he leído en el “kiosko virtual” a @carlosarribas y me han dicho que “va a misa y muy pronto”, como no podía ser de otra manera. La noticia, que es suya, es “caza mayor” en el mundillo periodístico ciclista.



¡Enhorabuena, compañero! https://t.co/w5tvSufJQO