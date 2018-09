Nairo Quintana se une a la reconquista de la Vuelta de Alejandro Valverde

Redacción deportes

Extenuado, agitado, sin piernas. Así finalizó Nairo Quintana la etapa 17 de la Vuelta a España, perdió 1:05 minutos con respecto al líder de la Vuelta, Simon Yates. El boyacense se quedó en las rampas de los últimos kilómetros, no pudo seguir el paso aplastante que imponía Adam Yates y se perdió atrás, entre la neblina, intentó mantener el ritmo del grupo, pero la difícil subida esa que Egan Bernal definió como la más dura que ha hecho, acabó con las pocas fuerzas del ciclista del Movistar.

Perdió tiempo, puestos en la general y la posibilidad de pelear por el título de la Vuelta. La esperanzas de repetir como campeón en España parecen desvanecerse. Ahora su trabajo ya no será luchar por la camiseta roja sino ayudar para que Alejandro Valverde se quede con la camiseta roja. "No voy a decir mentiras de que estoy enfermo. No tenía más fuerza. Me han sacado de punto y he ido aguantando, aguantando, hasta llegar con Kruijswijk. El objetivo es ganar La Vuelta con el equipo y vamos a respaldar a Valverde", afirmó.

Alejandro Valverde, campeón de esta competencia en 2009, se ubica a tan solo 25 segundos de Simon Yates. Y a lo largo de la Vuelta a España ha demostrado que se encuentra con buenas piernas para pelear por el título. Para acabar con el dominio británico en las grandes vueltas (desde el Tour de Francia 2017, estas competencias se han quedado en poder de estos pedalistas, tres veces Froome y una Geraint Thomas). El español ha ganado dos etapas y ha sido top cinco en cinco fracciones, además ha hecho labores de gregario tapando huecos y evitando la fuga de algunos ciclistas.

Este miércoles descontó tiempo. No fue mucho, pero aruñó ocho segundos que pueden ser vitales en esta lucha constante que tiene con Simon Yates. "Me encontraba bien y he podido aprovechar. Aquí cada día es un examen y lo hacemos con sobresaliente", dijo el murciano nada más pasar la meta del Balcón de Bizkaia como el mejor de los grandes favoritos de la Vuelta. El español se sintió mejor que en la crono de Cantabria, en la que ya había terminado contento con su rendimiento.

El español valoró también haber llegado a meta con una ventaja de 1:04 con respecto al hasta ahora tercera en la general. Steven Kruijswijk, un rival que le "preocupaba muchísimo". Con respecto a su compañeros Nairo Quintana, al que también sacó 1:04 en la meta, no sabe lo que le pudo ocurrir ya que durante la etapa el colombiano le había dicho que iba bien. "Pero nunca se sabe", dijo refiriéndose a que la carrera está ya "en la tercera semana".

El equipo Movistar y España tienen el corazón puesto en las manos de Alejandro Valverde para reconquistar su Vuelta, algo que no logra un pedalista nacido en este país desde 2014, año en el que se impuso Alberto Contador. Desde entonces solo Joaquim 'Purito' Rodríguez ha logrado quedar en el podio y fue en 2015, cuando finalizó en la segunda posición por detrás del italiano Fabio Aru.