Nairo Quintana: “Sin un equipo potente es difícil estar en el podio del Tour”

El colombiano Nairo Quintana reconoció que no ha cumplido sus objetivos en esta edición del Tour de Francia, lamentó que las caídas le privaran de compañeros y confirmó que el año próximo volverá a la ronda gala.

“Ha sido un Tour muy rápido, con diferencias grandes entre los de la general, mucha guerra por cada premio. En el Tour siempre es difícil, pero este año más acentuado y guerreado. Todo ha sido más complicado”, comento.

Quintana, que luchó por ganar alguna etapa y el maillot de rey de la montaña, recordó que su equipo, el Arkea, perdió a cinco hombres por caídas: “Eso te limita estratégicamente para hacer cosas”.

“En un año hicimos seis podios para Colombia: Esteban Chaves hizo dos, Rigoberto Urán hizo dos, yo hice otros dos. La gente creía que era fácil. Ahora si no es ganar, pues no es bueno. Los tiempos pasan. Finalmente nada es sencillo, Los equipos van mejorando, van creciendo. De mi parte no he tenido el equipo fuerte como esperaba, como pensaba y tenemos que seguir de esa manera. Seguimos con ganas de seguir luchando varios años”, dijo Nairo Quintana.

“Yo venía arrastrando las lesiones del año pasado, no estaba en muy buenas condiciones, pero estoy luchando en buena condición. Sin un equipo potente como tienen otros es difícil estar ahí”, aclaró.

“Voy a volver al Tour con Arkea el año que viene, espero prepararme bien y estar aquí de nuevo”, agregó.