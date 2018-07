Nairo se mantiene octavo en la general tras la etapa 15

EFE

Nairo Quintana llegó con el pelotón principal a 13:11 del ganador del día, Magnus Cort Nielsen (Astana), quien logró la segunda etapa consecutiva para el Astana en el Tour de Francia. El pedalista danés superó en línea de meta al español Ion Izaguirre y al holandés Bauke Molema. Tras 181,5 kilómetros de recorrido entre Millau y Carcasona, la fuga coronó el esfuerzo en una jornada en la que la clasificación general no sufrió grandes modificaciones.

Nielsen, de 25 años, ganó con un tiempo de 4h.25.52 en un sprint entre tres, sobrevivientes de la numerosa fuga del día con 29 corredores, entre los que se encontraba el pedalista colombiano Daniel Felipe Martínez, quien llegó en la posición 19, a 3:22 minutos del ciclista danés. Este trío de corredores se escapó a falta de siete kilómetros de un grupo de cabeza compuesto por ocho ciclistas. Nielsen, el más rápido de los tres, se llevó la victoria en su primera participación en el Tour. "Al final siempre hay alguno más rápido que tú y entre los tres era el más rápido. Lo seguiremos intentando", afirmó Ion Izagirre, que con su hermano Gorka, quiere ganar una etapa para dedicársela a su padre, fallecido pocos días antes de iniciare el Tour.

Igual que pasó la víspera en el Macizo Central, el pelotón dejó escapar un nutrido grupo de ciclistas, en este caso 29, al inicio de la etapa. En la subida al Pic de Nore, a poco más de 5 km de la cima de este puerto de primera categoría, a poco menos de 50 km de la llegada, el polaco Rafal Majka se destacó para alcanzar y distanciar a los franceses Julien Bernard y Fabien Grellier, que estaban en cabeza.

Pero el polaco, mejor escalador del Tour en 2014 y 2016, sería alcanzado a unos 15 km de la meta, formándose un grupo de ocho, que se rompería poco después con el ataque de los tres primeros de la etapa. El francés Lilian Calmejane, que estaba entre los ocho escapados, no pudo luchar por la victoria, terminando en el séptima plaza. El francés, que corría en las carreteras de su región, no pudo evitar dejar caer unas lágrimas al entrar en meta.

Calmejane se había puesto como meta ganar la etapa ante sus paisanos. "Si después me quedo vacío y llego fuera de tiempo en los Pirineos, no me importa. Lo habré intentado. Había dos etapas que me correspondían, la del sábado, en la que fallé, pero en la del domingo no fallaré", había advertido Calmejane metiéndose presión, aunque no pudo lograr su objetivo.

El Tour de Francia tendrá su segunda jornada de descanso el lunes, antes de acometer la última semana de la prueba, con cuatro etapas pirenaicas.