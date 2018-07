Nairo: "Tengo el convencimiento de que el cuerpo va a responder"

Redacción deportes

Nairo Quintana cedió tiempo importante en la segunda semana del Tour de Francia 2018 en el que es conocido como su terreno: la montaña. El pedalista colombiano es octavo a 4:23 del británico Geraint Thomas y sus posibilidades de vestirse de amarillo son, con el paso de los días, mínimas y más con el trabajo de equipo que ha demostrado el Movistar.

El pedalista colombiano ha sido crítico con su rendimiento. No le ha gustado cómo se ha sentido: el calor, ha sido un factor clave, pero este no debe ser excusa debido a que todos los corredores corren bajo las mismas condiciones. "No ha sido una de las mejores semanas. Hemos perdido tiempo en nuestro terreno, pero tengo el convencimiento de que el cuerpo va a responder como siempre en la tercera semana", afirmó.

Quintana tiene por delante los pirineos antes de enfrentarse a la contrarreloj. Sin embargo, solo hay una etapa con final en alto, que será el próximo miércoles en Saint Lary Soulan. Hay dos etapas, aunque se destaca la presencia de montaña, termina en descenso un terreno que no favorece a Nairo y sí a sus rivales, como Froome y Dumoulin.

No obstante, el ciclista de Boyacá piensa que la semana final del Tour 2018 los rivales pueden "acusar los días de competición acumulados", Froome y Dumoulin vienen de competir en un Giro de Italia difícil, lleno de montaña y de dificultades para ambos ciclistas. Pero la carretera será la que de el dictamen final.