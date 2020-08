Nicolás Gómez es el nuevo campeón de la Casale Monferrato en Italia

El colombiano de 20 años dejó muy joven el país para dedicarse al ciclismo como velocista. Fernando Gaviria le da consejos, ambos crecieron en La Ceja, Antioquia.

Un velocista más en la tierra de los escaladores. Nicolás Gómez, de la escuadra Colpack Ballan, se coronó este miércoles campeón de la Casale Monferrato en Italia, categoría 1.12 Élite e Under 23.

El pedalista antioqueño le ganó el embalaje a Stefano Moro (Biesse Arvedi) y Cristan Rocchetta (General Store) para quedarse con el título.

“Muy feliz por la victoria, conté con un equipo grandioso. Fue un final muy nervioso, pero gracias a la ayuda del equipo pude estar en las mejores posiciones en el final para rematar”, apuntó.

Una victoria con una dedicatoria especial: en pleno confinamiento, José Polvo Ramírez, la persona que lo metió en el ciclismo, falleció por un derrame cerebral. También se la dedicó a otro amigo que ya no está: Andrés Grajales.

“Mi mamá vive en La Ceja (Antioquia), justo en la misma unidad donde creció Gaviria. No es que me dé los consejos como los que muestran las películas, pero me dice que me gane el respeto de los demás y que en los embalajes hay que pensar con cabeza fría. Cuando vea un espacio no debo pensarlo dos veces: porque donde cabe el manubrio paso. Es cerrar los ojos y hágale”. Un hueco por donde espera pasar Nicolás una vez pase la pandemia para pegar el salto a la élite del ciclismo mundial.