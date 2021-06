No va por el título: el objetivo de Nairo Quintana en el Tour de Francia

Un Tour de Francia distinto para Nairo Quintana. Este miércoles, el boyacense atendió a los medios de comunicación y confirmó que su objetivo será ganar etapas y buscar quedarse con la camiseta de la montaña, maillot que conquistó en 2013, año en el que fue subcampeón.

“Ha sido un año muy diferente para mí con bastantes complicaciones de salud, hace un año me caí en el Tour y sigo arrastrando todavía esa caída. No estoy en condiciones de disputar la general del Tour de Francia, Arkéa diversificó el equipo y trajo gente para disputar el sprint. Nuestro objetivo es luchar por buscar la victoria de etapas”, apuntó.

También hay que aclarar que el colombiano se cayó cuatro veces en la pasada edición del Tour y más que por errores propios, también se debió a la mala ubicación que tenía en el lote, pues ahora en el Arkea, equipo de segunda división, no tiene el mismo protagonismo que tenía cuando estaba en el World Tour con el Movistar.

“Tenemos varias etapas que aunque no terminen en alto para nosotros son importante estratégicamente. No las podemos decir porque hace parte de la estrategia, en este Tour venimos a divertimos. Intentaremos coger las etapas buenas en donde pueda llegar la fuga y nos puedan favorecer a nosotros. Vamos a dar mucha guerra y vamos a tener bastante presencia en las fugas. Nunca se puede saber en que pueda terminar, vamos a hacer lo mejor”, agregó Nairo.

Así las cosas, será normal ver a Quintana perder minutos en algunas etapas, así como lo será verlo escapado en algunas fugas.

“La incomodidad mía es el arrancar y no estar para disputar la general, sé que es un conjunto de todo lo que ha venido pasando sobre todo con la salud. No voy a inventar y decir que voy por la general si en el segundo día puedo perder tiempo. No quiero ilusionar a la gente. Me encantaría disputar la general y liderar un equipo potente como pasó anteriormente, eso nos gusta a todos, pero como en todos los momentos tenemos altibajos y decisiones que a veces tomamos bien y que a veces no. Tenemos que seguir adelante y nuevamente volver a retornar al buen nivel”, cerró.

