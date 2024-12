“Nos vemos pronto”: el sorpresivo mensaje de despedida de Rigoberto Urán

El Espectador reconoció recientemente a Rigoberto Urán con el premio Vida y Obra en su ceremonia del Deportista del Año 2024. Foto: El Espectador - José Vargas

Con un emotivo mensaje que sorprendió a sus seguidores, el ciclista colombiano Rigoberto Urán anunció este domingo el cierre de una etapa que marcó el final de su carrera profesional. El pedalista de Urrao, Antioquia, de 37 años, se despide tras dejar una huella imborrable en el ciclismo mundial, en un año lleno de homenajes y reconocimientos a su trayectoria.

Urán, quien militó en escuadras de renombre internacional, puso punto final este año a una trayectoria que lo llevó a subirse al podio en las tres grandes vueltas y a conquistar etapas en el Giro de Italia, la Vuelta a España y el Tour de Francia. Este 2024 quedó marcado como el año de su despedida y, en consecuencia, recibió el premio vida y obra otorgado por El Espectador en la ceremonia del Deportista del Año.

Durante la entrega de este galardón, el “Toro de Urrao” expresó su orgullo por haber cumplido los sueños más sencillos, pero también más importantes para cualquier deportista colombiano. “Me voy muy contento. Me alegra mucho porque es una celebración del deportista. Hay mejores ciclistas que Rigoberto Urán, pero Rigoberto Urán es único”, recordó el antioqueño, quien con visible emoción agradeció a las personas que lo apoyaron a lo largo de su carrera.

En esa ceremonia, más allá de los triunfos y podios, Urán admitió que los títulos quedan en el pasado y que lo más valioso es el legado que deja y el afecto que ha cosechado en todos estos años de competencia.

El antioqueño, que culminó su carrera profesional con la escuadra estadounidense EF Education-EasyPost —equipo con el que compitió durante ocho temporadas y al que define como su “familia”—, se despidió este domingo oficialmente del ciclismo. A sus 37 años, aseguró que su vida no termina, sino que apenas comienza una nueva fase en la que su prioridad será la familia y seguir inspirado en los valores que le dejó el ciclismo.

El mensaje de despedida de Rigoberto Urán este domingo

Hoy, para mí, es un día lleno de emociones difíciles de poner en palabras. Después de ocho años en el equipo EF, llega el momento de despedirme de este uniforme que tanto significa para mí. Este equipo no fue solo mi hogar deportivo; fue una familia que me acogió como un hijo, el hijo de Urrao, desde el primer día y me ayudó a crecer en todos los aspectos de mi vida. Aquí me terminé de formar no solo como ciclista, sino como ser humano, y por eso siempre estaré con mi equipo agradecido.

Me llevo recuerdos que guardaré en lo más profundo de mi corazón: las mil batallas, las carreras épicas, las lágrimas, los golpes, las alegrías, los viajes interminables, las victorias y las derrotas que nos hicieron a todos más fuertes. Pero, sobre todo, me llevo a las personas. Mis compañeros, mis amigos, mi familia en la carretera. Ustedes fueron los que hicieron que cada kilómetro valiera la pena. Hoy dejo este uniforme y este capítulo, pero Rigo, el amigo de todos, siempre estará aquí para ustedes. Aquí siempre tendrán a un amigo.

A los fanáticos que me acompañaron en esta travesía, gracias de todo corazón. Ustedes fueron la energía en los momentos más duros, el aplauso en las cimas más altas y la fuerza que llegaba a mis piernas en cada pedalazo. Sin ustedes, nada de esto habría sido posible.

El ciclismo me lo dio todo: me enseñó a perseverar, a luchar, a soñar y a caer para volver a levantarme. Ahora, cierro este ciclo con la satisfacción de haberlo dado todo y con la emoción de enfrentar un nuevo desafío: ser el padre que mis hijos merecen. Estoy listo para esa carrera, al lado de Michelle, quizá la más importante de mi vida.

Gracias, EF, por estos años maravillosos. Gracias a todos los que formaron parte de este camino. Mi corazón está lleno de gratitud, amor y recuerdos que me acompañarán para siempre.

Este no es un adiós, sino un “nos vemos pronto”. La bicicleta siempre será parte de mi vida, pero ahora empieza una nueva etapa, y la enfrento con el mismo entusiasmo y pasión que me llevaron a las líneas de salida en cada carrera.

Gracias, de todo corazón. El amigo de todos: Rigo.

