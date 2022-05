Otra opción para Fernando Gaviria: así será la etapa 11 del Giro de Italia

Fernando Gaviria espera ganar su primera jornada en el presente Giro de Italia, el año pasado se fue en blanco. Foto: MAURIZIO BRAMBATTI

El Giro de Italia ha entrado en la semana que ofrecerá algunas opciones para el lucimiento de los esprinters y este miércoles los hombres más rápidos tienen una clara invitación en la undécima etapa que unirá Santarcangelo Di Romagna y Reggio Emilia a través de un recorrido de 201 kilómetros.

Será una fracción con trazado plano apto para velocistas como Caleb Ewan, Arnaud Demare, Mark Cavendish, Biniam Girmay y Fernando Gaviria. Ya todos ellos, menos el colombiano, ya ganaron una etapa en este Giro.

Etapa completamente plana, sin dificultad alguna, una de las más largas de la presente edición que transcurre íntegramente por las carreteras llanas de Emilia-Romaña, con muchas rectas, generalmente anchas. A destacar los numerosos cruces en las ciudades con sus rotondas, isletas y mobiliario urbano.

Gaviria viene de no aprovechar las tres opciones de etapas aptas para velocistas: en una fue segundo, en otra tercero y en la última no pudo pelear el embalaje por mala ubicación y sincronización de su tren. Ya se le nota la ansiedad de ganar, hasta se ha quejado públicamente de su bicicleta, que para muchos, no está especializada en velocistas.

Los últimos kilómetros tampoco deben preocupar al pelotón, la ruta es ancha y bien asfaltadas hasta el tramo final, una recta de 400 metros con una anchura suficiente para disfrutar de un buen abanico de embaladores.

La etapa está prevista para tomar la salida a las 12.15, y la llegada sobre las 17.15 horas.

El español Juan Pedro López (Trek) tratará de mantener la maglia rosa una semana de competición. La jornada es propicia. Cuenta con una ventaja de 12 segundos sobre el portugués Joao Almeida (UAE Emirates) y de 14 respecto al francés Romain Bardet (DSM).