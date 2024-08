Pablo Castrillo se llevó la etapa 12 de la Vuelta a España

🥹 A very special final KM. 👏 Pablo Castrillo gave it everything to take a very important victory.



🥹 Un ÚLTIMO KM muy especial. 🤜Pablo Castrillo entregando todo su esfuerzo por conseguir una victoria emocionante. #LaVuelta24 @CarrefourES #CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/lhFenIZA35