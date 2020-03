Pinot: Ante la pandemia, primero la salud, antes que la bicicleta y el Tour

* Redacción Deportes y EFE

Una situación que el ciclista galo asume con naturalidad y resignación, sobre la idea que "la bicicleta es algo completamente miserable ante la situación de salud" que sufre el mundo entero.



"No sé si ASO puede retrasar el Tour, pero lo que me preocupa es que se suspenda, ya que un año sin una gran vuelta como esta sería complicado" es un año complicado ", dijo Pinot en France TV Sport.

El ganador de la etapa del Tourmalet en 2019 considera que esta temporada era clave para su trayectoria profesional. "Este año es crucial para mí, estoy en mis mejores años, tengo 30 años, estoy en la cima. Sería un año perdido, pero no sé si después, todas las carreras seguirán una tras otra en julio, agosto y luego los meses que siguen... "



No obstante, Pinot asume el contexto actual y considera que la salud debe estar por delante de todo. "La bicicleta es ahora algo banal. La salud es un tema más importante que saber si el Tour se cancelará o pospondrá. Es por eso que no me quejo y si tengo que entrenar durante un mes, no tengo derecho a quejarme. ¡Estamos en una situación algo irreal y la bicicleta no es nada en comparación con todo eso!".

Algunos ciclistas alrededor del mundo han propuesto hacer una sola competencia que una las tres grandes carreras: Giro de Italia, Tour de Francia y Vuelta a España. Aun es solo una propuesta, pues la UCI (Unión Ciclística Internacional) no se ha pronunciado al respecto.