Pogacar, extraordinario: ganó la etapa reina del Dauphiné y se afianzó como líder

El ciclista esloveno Tadej Pogačar ganó en solitario la etapa reina del Critérium del Dauphiné, este sábado con final en la cumbre del Valmeinier 1800, una victoria que le afianza en el liderato de esta carrera preparativa para el Tour de Francia.

Siguiendo un escenario repetido muchas veces, en una etapa que contaba con dos colosos alpinos, la Madeleine y la Croix de Fer, antes de la subida final a Valmeinier, Pogacar aceleró a doce kilómetros de la meta y cruzó la pancarta con 14 segundos de ventaja sobre su gran rival, el danés Jonas Vingegaard.

“Ataqué y mantuve un buen ritmo hasta la cima”, declaró Pogacar, que llegó a contar con medio minuto de ventaja sobre su rival danés.

“Hoy Jonas estaba muy fuerte y yo tampoco quería vaciarme. Hacía mucho calor y la subida era muy larga. Por suerte, tenía suficiente ventaja para relajarme los últimos kilómetros”, explicó el esloveno.

En la clasificación general, Pogacar aventaja en 1:01 a Vingegaard y en 2:21 al joven alemán Florian Lipowitz, tercero en una etapa, mientras que el belga Remco Evenepoel, que este sábado perdió contacto con los mejores muy pronto, es cuarto a 4:11.

Es la 98ª victoria de la carrera de Pogacar, que a sus 26 años se convierte en el ciclista en activo con más triunfos.

Y, sobre todo, confirma el gran estado de forma del esloveno, que tras hacer un parón luego de las clásicas primaverales, buscará dentro de tres semanas un cuarto triunfo en el Tour.

El Visma con todo contra el líder

El equipo Visma de Vingegaard lo intentó todo para evitar una nueva exhibición del líder del UAE Emirates y lanzó desde el primer kilómetro a Victor Campenaerts en la escapada y luego a Sepp Kuss en otra fuga, o con Matteo Jorgenson endureciendo el ritmo en la subida a la Croix de Fer.

Los corredores del equipo neerlandés trataron de distanciar a Pogacar en el descenso de La Croix de Fer, algo que no gustó al esloveno: “Tomaron muchos riesgos en los primeros kilómetros de la bajada y no me gustó, pero es el ciclismo moderno”.

Pero todos estos ataques fueron infructuosos ante el campeón del mundo, que ya el viernes había derrotado a Vingegaard y al resto de aspirantes a la victoria con otro número de los suyos.

Esta prestigiosa carrera, que los ciclistas suelen tomarse como una puesta a punto de cara al Tour de Francia que comenzará el 5 de julio en Lille (nordeste de Francia), acabará el domingo con otra etapa montañosa, de 133,3 km de recorrido entre Val d’Arc y Val -Cenis y cinco puertos de montaña, el último de ellos el Col du Mont-Cenis (9,6 km al 6,9% de desnivel), cuya cima está situada a cinco km de la meta.

Así les fue a los colombianos en la etapa reina

Los ciclistas colombianos demostraron tenacidad en medio de un exigente recorrido. Santiago Buitrago fue el mejor ubicado entre los escarabajos, finalizando en la casilla 19 a 8:01 de Pogacar, tras una jornada de alta montaña que seleccionó al pelotón desde temprano.

Juan Guillermo Martínez, del equipo Picnic-PostNL, cruzó la meta junto a Buitrago, mostrando consistencia y capacidad de sufrimiento en una de las etapas más exigentes del calendario.

Sergio Higuita, por su parte, cedió tiempo en los últimos puertos, llegando en la posición 23 a casi 10 minutos del ganador, mientras que Esteban Chaves, con su habitual entrega, concluyó 26° a 12:24 del vencedor, en un día que puso a prueba la resistencia de todos los escaladores.

En la general, Santiago Buitrago continúa siendo el mejor ubicado de los escarabajos, ocupando el puesto 22 a 21 minutos del líder, consolidando su regularidad a lo largo de la semana.

Esteban Chaves, con su experiencia y temple, se ubica 23°, apenas 41 segundos detrás de Buitrago. Más atrás aparece Sergio Higuita en la casilla 25, a 25:53.

Clasificación de la séptima etapa del Dauphiné

1. Tadej Pogacar (SLO/UAE Emirates-XRG) - 4:10:00

2. Jonas Vingegaard (DEN/Visma-Lease a Bike) a 0:14

3. Florian Lipowitz (GER/Red Bull-Bora) a 1:21

4. Tobias Halland Johannessen (NOR/Uno-X Mobility) a 2:26

5. Remco Evenepoel (BEL/Soudal-Quick Step) a 2:39

6. Ben Tulett (GBR/Visma-Lease a Bike) a 3:48

7. Enric Mas (ESP/Movistar) a 3:48

8. Emanuel Buchmann (GER/Cofidis) a 3:51

9. Carlos Rodríguez (ESP/Ineos Grenadiers) a 3:51

10. Guillaume Martin (FRA/Groupama-FDJ) a 3:51

19. Santiago Buitrago (COL/Bahrain-Victorious) a 8:01

20. Juan Guillermo Martínez (COL/Picnic-PostNL) a 8:01

23. Sergio Higuita (COL/XDS-Astana) a 9:53

26. Esteban Chaves (COL/EF Education-EasyPost) a 12:24

Clasificación general del Dauphiné

1. Tadej Pogacar (SLO/UAE Emirates-XRG) - 25:44:58

2. Jonas Vingegaard (DEN/Visma-Lease a Bike) a 1:01

3. Florian Lipowitz (GER/Red Bull-Bora) a 2:21

4. Remco Evenepoel (BEL/Soudal-Quick Step) a 4:11

5. Tobias Halland Johannessen (NOR/Uno-X Mobility) a 5:55

6. Paul Seixas (FRA/Decathlon-AG2R) a 6:50

7. Matteo Jorgenson (USA/Visma-Lease a Bike) a 7:18

8. Ben Tulett (GBR/Visma-Lease a Bike) a 7:24

9. Carlos Rodríguez (ESP/Ineos Grenadiers) a 7:41

10. Enric Mas (ESP/Movistar) a 7:43 Clasificación general

22. Santiago Buitrago (COL/Bahrain-Victorious) a 21:00

23. Esteban Chaves (COL/EF Education-EasyPost) a 21:41

25. Sergio Higuita (COL/XDS-Astana) a 25:53

