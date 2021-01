Pogačar va por el título del Tour de Francia y la Vuelta a España en 2021

El ciclista esloveno habló con los medios de comunicación sobre sus objetivos para afrontar el calendario ciclístico de la nueva temporada.

En 2020 Tadej Pogačar se convirtió en el segundo ciclista más joven de la historia en ganar un Tour de Francia, por detrás de Henri Cornet que, con 19 años, en 1904 ganó la edición número dos de la competencia ciclística más importante del mundo. Con 21 años, Pogačar logró superar las marcas de corredores como Francois Faber, Egan Bernal, Octave Lapize y Felice Gimondi, todos ciclistas que ganaron el Tour con 22 años.

Pogačar venía demostrando desde hace varias carreras que tiene un talento innato para triunfar en las grandes vueltas y en el mundo del ciclismo. De hecho, su tercer puesto en la Vuelta a España de 2019 ya ratificaba los presagios que muchos habían dicho sobre el joven ciclista europeo, pero su triunfo en el Tour de Francia, el último año, terminó por confirmar que Pogačar tiene lo que se necesita para ser un grande de la bicicleta.

Y él no se conforma con menos. En rueda de prensa, el ciclista declaró su intención de competir al máximo en todas las carreras en las que participará este año. Dejó en claro que espera hacer un buen papel en el Tour de Francia y la Vuelta España y, por qué no, ganar ambas competiciones.

Le puede interesar: Fernando Gaviria estará en el Giro de Italia 2021

En la conferencia, el esloveno dejó en claro que no se siente más presionado que el año pasado, todo lo contrario: “Será difícil salir siendo el último ganador de la camiseta amarilla, eso hará que todo sea más difícil, pero no me asusta. No necesito prepararme mentalmente de forma especial. Es la primera vez que estoy en una situación como esta, pero estoy motivado por hacer un buen Tour”.

Es claro que el gran objetivo de Pogačar este año será revalidar lo que ganó en el pasado, pero, de todas maneras, sabe que no será una tarea sencilla y que sus rivales le dificultarán el camino: “¿Que si soy el gran favorito? Hay muchos competidores y un largo camino por recorrer antes de la salida”, declaró el corredor del UAE Team Emirates.

No es fácil llegar al Tour de Francia como ganador y volver a llevarse el título. Recordemos que el año pasado el colombiano Egan Bernal venía como uno de los máximos candidatos al título, pero el buen momento de los dos eslovenos Pogačar y Primož Roglič, sumado a una preparación física que no fue la mejor, dejaron como saldo la derrota del colombiano y su retiro anticipado de la carrera antes de llegar a París.

De hecho, no es tan común que un campeón debutante revalide su título inmediatamente en el año siguiente. Eso solo lo han conseguido 10 corredores y son Lucien Petit-Breton en 1907, Philippe Thys en 1931, Ottavio Bottecchia en 1924, Nicolas Frantz en 1927, Louison Bobet en 1953, Eddy Merckx en 1969, Bernard Hinault en 1978, Laurent Fignon en 1983, Greg LeMond en 1989, y Miguel Induráin, el último, en 1991.

Lea también: Matxin: “Pogacar tiene un don para mantener su nivel”

Pogačar está listo para ser el corredor número 11 de esa lista y declaró que se está preparando para llevarse el título: “Estoy entrenando lo mejor que puedo. El único miedo que tengo es tener mala suerte, ya que cualquier problema físico o caída tonta puede acabar con mis planes en cualquier momento. Pero si no pasa nada raro, creo que estoy en una buena posición para seguir ganando. Haber triunfado en el Tour no hace que tenga menos hambre de títulos y creo que estoy más motivado que en 2020”.

El UAE Team Emirates anunció, además, que el calendario del corredor esloveno, más allá del Tour y La Vuelta, estará en carreras como la de Valencia en España, el UAE Tour, la Strade Bianche, la vuelta al País Vasco, la Amstel Gold Race, La Flecha Valona, la Vuelta a Lieja, la Dauphiné, los Campeonatos Nacionales, el europeo, el Mundial y los Juegos Olímpicos.

No es un cronograma sencillo, pero el esloveno confía en que sus compañeros, como Marcel Hirschi, que estará con él en el Tour, y David De la Cruz, que lo acompañará tanto en Francia como en la Vuelta a España, le ayudarán a llevarse las victorias.

Mire también: ¿El Coronavirus frenará al ciclismo en 2021?

El joven campeón esloveno no piensa que su equipo sea menos que el Ineos o el Jumbo “Creo que somos más fuertes que ellos, a pesar de que tienen a corredores de mucho nivel como Roglic, Dumoulin, Van Aert o Kuss”.

El reto para Pogačar no será menor en esta temporada. Si logra cumplir todos los objetivos que se ha trazado antes de empezar el año, y se lleva las dos grandes vueltas en las que participará, su nombre se empezará a igualar a otras leyendas del ciclismo.