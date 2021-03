Por este empujón en un esprint, la UCI pidió sancionar a Nacer Bouhanni, compañero de Nairo

Luego de la imprudencia de Dylan Groenewegen a Fabio Jakobsen en Polonia el año pasado, que lo dejó en coma inducido, este tipo de conductas están en el ojo del huracán.

La Unión Ciclista Internacional (UCI) pidió este lunes sancionar al velocista francés Nacer Bouhanni por “conducta peligrosa” en el esprint final de la carrera Cholet-Pays de Loire.

La UCI “condena la conducta peligrosa” de Bouhanni, culpable de haber empujado al británico Jake Stewart a las barreras de protección, lo que provocó su descalificación en un esprint que ganó el italiano Elia Viviani.

Als dit geen schorsing is dan zijn alle veiligheidsmaatregelen van 1 april alleen maar window dressing. https://t.co/jf5yFtGPLN — Raymond Kerckhoffs (@raykerckhoffs) March 28, 2021

“La UCI ha decidido enviar el incidente a su comisión disciplinaria y pedir sanciones adaptadas a la altura de la gravedad del gesto”, señaló la institución.

Lea: Las nuevas incómodas revelaciones de Eufemiano Fuentes

“Te preguntaría en qué piensas... Pero si no tienes nada en la cabeza. Lo que es irónico es que me has dicho que no tuve ningún respeto después de la llegada”, escribió en Twitter tras la carrera Stewart (Groupama-FDJ).

Bouhanni (Arkea-Samsic), de 30 años, tiene 69 victorias en su palmarés, entre ellas tres etapas del Giro de Italia y tres de la Vuelta a España.